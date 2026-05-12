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El Jimbee Cartagena pierde a Chemi para el resto del curso

El guardameta mazarronero sufre una lesión en el menisco que le obliga a pasar por el quirófano

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee Cartagena frente Inter Movistar

Las mejores imágenes de la victoria del Jimbee Cartagena frente Inter Movistar / Iván Urquízar

Paco Sarabia

Paco Sarabia

Pésimas noticias para el Jimbee Cartagena en el tramo más decisivo de la temporada. Se veía venir cuando tuvo que abandonar el Pesaro Arena Futsal durante las semifinales de la Champions el pasado viernes y se ha acabado confirmando: el guardameta Chemi se despide de las pistas por lo que resta de campaña.

Tras las pruebas diagnósticas realizadas este lunes en el Hospital Ribera Virgen de la Caridad, el parte médico oficial de la entidad melonera ha confirmado que el mazarronero sufre una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, la cual viene acompañada de un esguince leve en el ligamento lateral externo.

El meta Chemi. | IVÁN URQUÍZAR

El meta Chemi. | IVÁN URQUÍZAR / IVÁN URQUÍZAR

Paso por el quirófano y plazos

La gravedad de la dolencia obliga a una intervención quirúrgica inmediata. El club ha informado de que el jugador será operado este mismo viernes por el Dr. Pedro Martínez Victorio.

Aunque el guardameta ya se encuentra bajo la supervisión de los servicios médicos y de readaptación del club para iniciar su tratamiento, el horizonte para su regreso es lejano. Los plazos estimados de baja se sitúan en torno a los cuatro meses, lo que supone un golpe durísimo para el esquema de Duda, que pierde a uno de sus pilares fundamentales bajo palos para la lucha por los títulos domésticos.

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