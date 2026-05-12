Fútbol
Directo | Florentino Pérez convoca elecciones en el Real Madrid y se presenta a la reelección: "No voy a dimitir"
El presidente de la entidad blanca atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva
EFE
Madrid
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación a partir de las 18.00 horas (CEST), según informó el club madrileño.
El empresario atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva, si bien la convocatoria de prensa no especifica los temas que abordará en dicha comparecencia.
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde
- Las imágenes de la despedida a José Ballesta en la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia
- Cortan los dedos con una espada a un hombre en un narcopiso en Molina de Segura donde irrumpieron seis individuos pistola en mano
- La Fuensanta interrumpe su peregrinación para presidir el funeral de Ballesta en la Catedral de Murcia
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo