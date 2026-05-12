El FC Cartagena cimenta su remontada al calor de su afición

El Fútbol Club Cartagena vuelve a tener, en este final de temporada, un objetivo deportivo ilusionante después de varios años. La afición cartagenerista poco a poco responde con su asistencia ante la confianza que aporta el equipo desde la llegada de Íñigo Vélez, que ha cambiado con fútbol -y no con palabras- la imagen del cuadro albinegro. Con fútbol se ha ganado el derecho a pelear por la promoción de ascenso y con el apoyo de su gente ha mantenido la compostura. El Cartagena cimenta su remontada en la tabla al calor de su afición.

Ya daba señales este Cartagena a principios de temporada de que defendería como pocos su territorio. Con Javi Rey al mando, el equipo ganó los primeros cuatro partidos en casa de forma consecutiva: Atlético Madrileño (3-2), Hércules (2-1), Tarazona (3-0) y Algeciras (2-0). La racha la rompió el Villarreal B (0-2) en medio de una tensa atmósfera por la ‘guerra’ en las oficinas del estadio. Alejandro Arribas expuso a un Paco Belmonte que se negaba a salir y el ambiente del estadio se resintió.

A partir de ahí comenzó la caída del equipo y se fraguó la salida de Javi Rey, incapaz de reconducir el rumbo. Desde entonces, sólo ganó un partido más en el Cartagonova, al Torremolinos (3-0). Empató con el Eldense (0-2), perdió con el Real Murcia (0-1), cayó goleado contra el Ibiza (1-4) y empató frente al Europa (2-2).

La media inglesa

En determinados momentos de la temporada, el técnico gallego dio la sensación de conceder demasiado a sus rivales y conformarse con poco. Tanto en sus decisiones técnicas como en sus palabras. De hecho, habló Javi Rey en varias ocasiones de la famosa media inglesa. Ganar en casa y empatar fuera para lograr el objetivo. Pero cuando perdió la fortaleza en el Cartagonova, su plan se cayó de golpe. Ese plan con el que calculaba los puntos que necesitaría a mitad de temporada para pelear por el ascenso en el tramo final. Seguro que en sus planes no estaría dejar al equipo al borde del descenso.

Paso a paso

Una de las máximas de este deporte llamado fútbol está en el partido a partido. La tan manida frase nunca pasa de moda y siempre premia a los equipos que creen en ella. En ese sentido, el FC Cartagena de Íñigo Vélez está obteniendo el premio de concentrarse en su objetivo semanal y no ir por delante del calendario. Así lo lleva haciendo el técnico vitoriano desde su llegada y así ha construido la remontada que le coloca en disposición de pelear el play off a dos jornadas del final de la liga regular.

Ha recuperado Vélez la fortaleza en casa. Tanto, que todavía no ha perdido delante de su afición. Ganó al Sevilla Atlético (1-0); empató con el Sabadell (0-0) y con el Teruel (0-0); volvió a la senda de la victoria para ganar al Sanluqueño (1-0), al Antequera (1-0), al Nàstic (1-0) y al Alcorcón (2-1) de forma seguida. Cinco victorias y dos empates en siete encuentros. Son nueve partidos sin perder y un único gol encajado desde mediados de febrero. O lo que es lo mismo: desde que Íñigo Vélez se sentó en el banquillo. Racha casi inmaculada con la que se ha puesto el Cartagena en números de ascenso.

El Cartagena se ha convertido así en uno de los mejores locales de la categoría. Sólo el Eldense, con 14 victorias; y el Hércules, con 12 triunfos; han ganado más partidos en casa que el FC Cartagena, que suma 11 partidos ganados en su feudo: 5 de Javi Rey, 5 de Íñigo Vélez y 1 con Raúl Guillén de forma interina. Además, el cuadro albinegro es también el tercero que más puntos ha sumado en casa, con 37 unidades. El Eldense ha sumado 45, el Hércules 39 y el Atlético Madrileño se sitúa empatado con los cartageneros.

Noticias relacionadas

Uno más

Llegados a este punto de la temporada, no puede estropear ahora el Fútbol Club Cartagena su buen rendimiento en casa. Sólo necesita una victoria más en el Cartagonova, ante su afición, para maximizar sus opciones de alcanzar el play off. Resta un partido frente a su afición y puede ser el que defina el puesto final del equipo en la tabla: frente al Betis Deportivo el sábado 23 de mayo. Para ello, antes tendrá que vencer al Ibiza en Can Misses en un ámbito, el de visitante, donde no ha sido tan brillante. Mientras tanto, espera una derrota del Europa o el Villarreal B para dar el sorpaso.