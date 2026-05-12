Baloncesto
Fabián Flores y Eddy Pinedo, en un campus de jóvenes
Los murcianos, que están en la NCAA, se pondrán a las órdenes de Chus Mateo durante seis días
Dos jugadores murcianos que están en la NCAA, Fabián Flores, que ha jugado esta campaña en DePaul Blue Demons, y Eddy Valentino Pinedo, en UNC Greensboro Spartans, han sido citados por Chus Mateo, seleccionador nacional, para participar en un campus de entrenamiento de la Federación Española destinado a jóvenes talentos. El mismo, que se desarrollará en Madrid del 15 al 20 de mayo, ha sido convocado para realizar un seguimiento formativo a doce jugadores, que la mayoría están en la NCAA, para trabajar a las órdenes de Mateo y de varios técnicos españoles que también están en cuerpos técnicos de la liga universitaria estadounidense.
En la lista están «jugadores mayores de 20 años que ya no están disponibles para las selecciones de formación, pero que sí podrían alcanzar la absoluta en los próximos años», según informa la Federación Española.
El pívot alcantarillero Fabián Flores de 2,17 metros ha completado su primera campaña en la NCAA, donde disputó 28 partidos, con medias de 10:30 minutos, 2,9 puntos y 2,9 rebotes. Por su parte, Pinedo, que mide 2,03, ha completado su cuarta campaña en la liga, donde con Greensboro ha promediado 7,3 puntos, 4,9 rebotes y 1,3 asistencias en 26:30 minutos en pista en 32 encuentros. Antes estuvo en East Carolina dos temporadas y una en Saint Francis Red.
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