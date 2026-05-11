El Palacio impulsa el sueño del factor cancha para el UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB ha encontrado en el Palacio de los Deportes uno de los mejores argumentos para convertir una temporada que ya es histórica en algo inolvidable. La victoria ante el Bàsquet Girona no solo permitió recuperar la buena dinámica de resultados del conjunto universitario en este tramo definitivo de la temporada, además de rebasar su tope de victorias en la ACB en una misma temporada (22), sino que confirmó que ganar en Murcia es algo muy difícil para cualquier equipo de la Liga Endesa.

Y es que, desde que lograse el triunfo el Real Madrid el pasado 30 de diciembre, un partido que todavía correspondía a la primera vuelta del calendario, nadie sabe lo que es ganar en la capital del Segura. El equipo de Sito Alonso ha convertido el Palacio en una de los escenarios más complicados de toda la competición y afronta las últimas cuatro jornadas con un objetivo cada vez más realista. Restan tan solo cuatro encuentros para finalizar el calendario regular y dos de ellos pasarán por su casa, un lugar donde tan solo el Breogán y el Real Madrid han salido victoriosos.

Tanto el Unicaja Málaga, el próximo domingo (12.30 horas) como el Hiopos Lleida en la última jornada, son los dos rivales que quedan por visitar Murcia, y el UCAM podría igualar ante ellos el balance de 10-2 que obtuvo en la temporada 2023-2024, la que acabó disputando las finales por el título ante el Real Madrid. Una marca que le ha permitido volver instalarse entre los mejores del campeonato y que se suma a su mejor balance como visitante en el tramo regular, con nueve triunfos y seis derrotas cuando todavía tiene que visitar al Baskonia este jueves (21.30 horas, DAZN)y al Casademont Zaragoza.

El base Mike Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Bàsquet Girona. / Juan Carlos Caval

Tiene el UCAM Murcia entre ceja y ceja finalizar la temporada en el Top-4 de la clasificación, en la posición más alta que pueda llegando a estas alturas del año peleando de tú a tú por ese mismo objetivo ante rivales como el Valencia Basket, Baskonia o Barça. Y todo ello para intentar amarrar un factor cancha que supondría la mejor clasificación histórica del UCAM en sus cuarenta años de vida, además de disputar un hipotético tercer partido de cuartos de final ante su público. Y también un posible quinto de desempate en las semifinales.

Todo lo contrario a lo que ocurrió hace dos años, cuando el equipo universitario, que acabó la fase regular en la quinta posición, se plantó en la final tras conseguir una gesta histórica al ganar todos los encuentros como visitante, tanto de cuartos de final como de las semifinales, sin tener el factor cancha a su favor. De hecho, a pesar de conseguir un 10-2 en el Palacio en la fase regular, en el play off no consiguió ganar ante su afición. Algo que sí hizo en 2016, cuando forzó en el Palacio el tercer partido de cuartos de final ante el Real Madrid.

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Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante La Laguna Tenerife. / Juan Carlos Caval

Sant-Roos, centenario

Para las eliminatorias todo apunta a que Howard Sant-Roos, que cumple su tercera temporada en Murcia, entrará en el Top-10 de jugadores con más partidos con la camiseta del UCAM en la ACB. El alero cubano alcanzó los 100 ante el Básquet Girona, superando a míticos jugadores como Ralph McPherson, cuando todavía restan cuatro jornadas por disputarse esta temporada junto a las eliminatorias por el título, que será la segunda vez que Sant-Roos dispute en sus tres años con el UCAM.