Real Murcia-Betis Deportivo: Otro domingo de vergüenza para un Real Murcia sin alma

Llevamos varias semanas en las que muchos se han atrevido a lanzarse a hacer quinielas sobre los jugadores que deberían permanecer en la plantilla del Real Murcia para la próxima temporada. Ganar al Atlético Madrileño allá por el 5 de abril ayudó a iniciar la campañita. Sacarle los tres puntos al Europa hace tres semanas envalentonó a los siempre optimistas.

Da igual que el Real Murcia esté firmando uno de los ridículos deportivos más gordos que se recuerdan, da igual que el Real Murcia solo haya ganado 12 partidos de 36; da igual que en Nueva Condomina solo se hayan sumado 23 míseros puntos... en estos últimos días se han empeñado en convencernos de que más de la mitad de la plantilla es válida para el siguiente proyecto.

Y si después de 35 jornadas arrastrándose en Primera RFEF, hay opinólogos que insisten en que hay que renovar a más de la mitad de la plantilla, después del enésimo bochorno firmado ayer en casa, a lo mejor hay que dar un paso más, a lo mejor hay que empezar a decirle a la afición que no hay que echar a nadie, que nos quedamos con los mismos, que no hacen falta cambios.

Aunque instalados ya en el ridículo absoluto, engullidos por el círculo vicioso que vive el Real Murcia desde que Felipe Moreno metió su patita en Nueva Condomina y no queriendo mirar a los ojos a una clasificación que es la única que no miente, no sería de extrañar que muchos de los jugadores que hoy arrastran la elástica grana sigan en el equipo.

Pero, salvo por razones económicas -rescindir los contratos en vigor costará más de un riñón-, no hay ninguna razón deportiva que apoye esa medida. Y es que la plantilla del Real Murcia se ha empeñado en robar hasta la dignidad a una afición que se ha visto condenada a rezar por conseguir la permanencia hasta la última jornada.

De hecho, desde hace unas semanas, ya son muchos los que confían más en la salvación por demérito de los rivales -el Nástic se empeña en arrastrarse incluso más que los murcianistas- que por méritos de los de Curro Torres. Muchos incluso ayer, después de fracasar ante un Betis Deportivo con pie y medio en Segunda RFEF, miraban la próxima jornada y se encomendaban a la victoria del Europa ante el Nástic, porque nadie apuesta ni un duro a que el Real Murcia gane en el campo del Juventud de Torremolinos.

Pues ante el Juventud Torremolinos y frente al Eldense tendrá que jugarse el Real Murcia la permanencia. Porque el Real Murcia desperdició ayer otra bola de partido para asegurar la salvación. Porque el Real Murcia, después de rendir un poco ante el Europa y Sabadell, decidió activar otra vez el ‘modo vacaciones’ o simplemente hacer una huelga de ‘brazos caídos’ para permitir que el Betis Deportivo se convirtiera en el séptimo equipo que gana en Nueva Condomina, el duodécimo que saca puntos de un estadio que se ha convertido en la propia tumba de los granas.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Betis B / Juan Carlos Caval

Habrá que esperar a hoy para conocer cómo se siente Felipe Moreno. Aunque seguro que no miento si avanzo que pasará una noche muy mala. Pero seguro que no tan mala como la que vivirán unos aficionados a los que ya les han robado el honor y la dignidad. Porque ni honor tuvo ayer el equipo de Curro Torres para ganar a un Betis Deportivo que si hubiera empatado o perdido, ya sería equipo de Segunda RFEF. Lo más normal es que los béticos acaben bajando, pero gracias a que el Real Murcia es un buen samaritano, han logrado acumular un poco de esperanza.

Solo excusas

Muchos defenderán que el Real Murcia no jugó mal, muchos se agarrarán a la mala suerte de las ocasiones falladas, pero es que esas excusas, que podrían ser válidas para equipos como el Torremolinos, el Sanluqueño, el Algeciras..., no sirven a un Real Murcia hecho a golpe de talonario y con jugadores, como hace unos días incluso subrayó Sánchez Breis, por los que pelearían la mayoría de equipos de la categoría.

Se verá en julio y agosto, cuando se les ponga las maletas en la puerta, si tienen tantas ofertas o si hay que comérselos con patatas para no pagarles un finiquito de altura, pero por ahora, cuando faltan dos jornadas para el final, no han sido capaces ni de salvar la categoría.

Y es que esos jugadores que solo necesitan un poco de confianza, también lo dijo Breis, solo pudieron marcarle un gol a un rival que es el más goleado del Grupo II. Hasta 56 tantos había encajado el filial verdiblanco antes de visitar NC, pero el Real Murcia no pudo ni hacer pupa a Manu González. Cuando no las tiró fuera, alguna clarísima como la de Moyita en el minuto 9; las estrelló en el palo, como le ocurrió a Pedro Benito en dos ocasiones en la segunda parte.

Ficha técnica REAL MURCIA: Gazzaniga, David Vicente, Héctor Pérez (Palmberg, 84), Jorge Sánchez, Cristo Romero, Óscar Gil, Moyita, Juan Carlos Real (Víctor Narro, 71), Jorquera (Álvaro Bustos, 80), Pedro Benito y Flakus. BETIS DEPORTIVO: Manu González, Masqué (Darling Bladi, 78), Jorge Oreiro, Elyaz Zidane, Ian Forns (Pablo Busto, 89), Dani Pérez (Rodrigo, 71), Aitor Gismera, Morante (Sosu, 89), Borja Alonso (Ginés Sorroche, 78), Corralejo y Pablo García. GOLES: 0-1. Min. 42: Masqué. 0-2. Min. 45+3: Pablo García, penalti. 1-2. Min. 45+6: Juan Carlos Real. ÁRBITRO: Tárraga Lajara. Amarilla a los locales Héctor Pérez, David Vicente y Pedro Benito, y al visitante Zidane. ESTADIO: Nueva Condomina. 9.969 espectadores.

Regalos en defensa

Y cuando al Real Murcia no le salen las cosas en el primer arreón, ya se puede alargar el partido 48 horas, que los puntos siempre acabarán en el bando rival. Volvió a suceder ante el Betis Deportivo. No marcaron los granas en el inicio y cuando ya andaban vagueando, apareció la defensa para ponerle el triunfo al rival. Falló Héctor Pérez en la acción que permitió a Masqué poner el 0-1 y que también dejó más que retratado a Gazzaniga (42). Y confirmó el central grana que ayer fue su peor día cuando solo tres minutos después cometía un penalti más que evitable, penalti que no falló Pablo García (0-2, minuto 45+3).

Quiso el Betis Deportivo, antes del descanso, sumarse al festival de fallos defensivos. Y eso permitió a Juan Carlos Real acortar distancias cuando el tiempo extra ya alcanzaba los siete minutos. Pero si alguien creía que ese gol animaría al Real Murcia en la segunda parte, se equivocó.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia y el Betis B / Juan Carlos Caval

Desdibujado, sin ideas

Mostrándose como un equipo totalmente desdibujado, sin una idea de juego clara, que corren hacia arriba como pollos sin cabeza y que se olvidan de bajar metiendo en una papeleta tras otra a los centrales... esa fue la propuesta del Real Murcia. Tuvo dos claras Pedro Benito, pero las dos se fueron al palo; luego llegaron los cambios, pero hace tiempo que ya nadie confía en los cambios en Nueva Condomina. Porque Víctor Narro hace tiempo que tiene la cabeza en otro sitio y porque Álvaro Bustos no está ni para ser suplente del suplente.

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Y, con el Betis Deportivo dando una lección a los granas de cómo hay que cerrar los partidos para no tirar por tierra lo conseguido, la victoria se fue lejos de Nueva Condomina y el Real Murcia, a tres del descenso, se la jugará en las últimas dos jornadas.