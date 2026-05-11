Mazarrón-Imperial y Olímpico-Molinense, cruces del play off de ascenso de Tercera RFEF

Concluyó la temporada regular en el grupo XIII de Tercera RFEF. Solo faltaba por conocerse qué equipo acompañaría a UD Caravaca y Yeclano Deportivo B en el descenso, y una de las plazas del play off regional, del que saldrá el único conjunto de la Región que tendrá la posibilidad de acompañar al CD Cieza en Segunda RFEF el próximo curso.

El triunfo del Mazarón en el campo del Atlético Pulpileño confirmó a los mazarroneros en la quinta posición, por lo que se enfrentarán al Real Murcia Imperial en la primera ronda, donde el filial grana tendrá ventaja de campo y, en caso de empate, pasará a la final regional. Los cachorros murcianistas, por su parte, terminaron con malas sensaciones la liga regular al caer derrotados ante un Molinense que tendrá como rival al Olímpico de Totana por el ascenso, con ventaja de campo al quedar terceros con 59 puntos. Los totaneros se impusieron al Santomera por 3-1, sellando así su participación en la lucha por el ascenso y rubricando una excelente temporada. A su vez, los santomeranos, pese a la derrota, continuarán una campaña más en Tercera.

Los ganadores se jugarán en la final regional una plaza para la fase nacional, donde ya está establecido que el rival de los murcianos saldrá del grupo XV, integrado por los navarros, donde las eliminatorias serán CD Pamplona-AD San Juan y CD Izarra-Subiza Cendea de Galar. También será una eliminatoria a doble partido.

Por abajo restaba por decidirse un puesto de descenso. Y la abultada derrota que sufrió el Muleño ante el CD Cieza (1-6) en su campo, despejó las dudas. Los de Mula cayeron al penúltimo puesto porque el Caravaca ganó su partido, y ambos quedaron con 31 puntos. Por tanto, la Tercera RFEF pierde a un equipo de la Comarca del Río Mula y a otro del Noroeste.

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Águilas B, Pulpileño, EF Santa Cruz, SFC Minerva, CD Bala Azul, Cartagena B, Deportivo Marítimo, El Palmar Estrella Grana, Santomera y Alcantarilla, uno de los ascendidos, son los equipos que ya saben que competirán en el grupo XIII la campaña 2026-2027, de donde ya ha salido el campeón, CD Cieza. En el próximo mes quedarán resueltos el resto con los ascensos de Preferente y los al menos tres que no lograrán subir a Segunda RFEF.