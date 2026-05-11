Fútbol
El FC Cartagena, contra los elementos
Los albinegros afrontan los últimos dos partidos con posibilidades de play off con bajas clave y dependiendo de sus rivales
V. Rivera Torregrosa
El final de temporada del Fútbol Club Cartagena promete ser de lo más emocionante. El empate entre el Europa y el Villarreal B de este pasado domingo abre la puerta de par en par al cuadro cartagenero para pelear por la quinta y cuarta plaza, ya que la batalla se abre ahora a tres equipos en dos puntos.
Una dinámica ganadora. Dos partidos por delante para dar el sorpaso a cualquiera de los dos rivales y obtener una plaza de acceso al play off. En contra, numerosos elementos contra los que tendrá que luchar el cuadro albinegro para alcanzar la ansiada promoción.
Dependencia
El primero es un factor evidente, pero nada desdeñable. No depende de sí mismo el conjunto portuario para hacerse con el quinto o cuarto lugar que hace unos meses parecían imposibles. Ahora están al alcance. Tan al alcance que, a falta de dos jornadas, el Cartagena tiene un punto menos que el Europa y está dos por detrás del filial amarillo. No obstante, no es suficiente. Porque el conjunto portuario tiene perdido el golaveraje particular con los dos equipos, que es el primer elemento que se utiliza para desempatar una igualdad a puntos en Primera RFEF.
No ha ganado el Cartagena ningún partido contra los equipos que ahora le dificultan la promoción. Perdió 0 a 2 contra el Villarreal B en el Cartagonova el 1 de noviembre en un encuentro marcado por la fallida transición entre Belmonte y Alejandro Arribas. También perdió 2 a 0 frente al Europa poco después, el 16 de noviembre, en el Nou Sardenya. Al comenzar la segunda vuelta perdió 1 a 0 en la ciudad deportiva del Villarreal y empató a 2 en casa contra los catalanes de forma seguida.
En ese aspecto, el equipo albinegro necesitará un segundo tropiezo que se sume al empate del domingo para terminar de remontar la diferencia existente. Si gana sus dos encuentros, ante Ibiza y Betis Deportivo, le valdrá cualquier error del Europa y también una derrota del Villarreal B.
Juega también en contra del Cartagena la situación de los rivales de Europa y Villarreal. En el encuentro Europa-Nàstic -el próximo fin de semana con horario unificado- tiene puestas sus esperanzas la parroquia albinegra, puesto que es el único en el que habrá algo en juego tal y como está la situación. El Nàstic se juega la permanencia. Más allá de ese encuentro, el Europa finaliza el curso contra un Ibiza en tierra de nadie y el Villarreal B juega frente al Sevilla Atlético y el Atlético Sanluqueño, ambos descendidos ya matemáticamente.
Por la misma regla de tres, no le debería costar demasiado al Cartagena, jugándose lo que se juega, vencer al Ibiza. No obstante, el Betis Deportivo aún puede suponer una gran amenaza.
Parte de bajas
El segundo elemento que tiene en contra el Cartagena es el de las bajas. Ha sufrido el equipo de Vélez numerosas bajas en toda la temporada, pero aún más en el tramo final de competición. No podrá volver a jugar este curso Christian Borrego ‘Chiki’, que se lesionó frente al Alcorcón. Por tanto, no estará en ninguna de las dos finales. A su ausencia se suma la de Kevin Sánchez por sanción, aunque sólo se perderá el primer compromiso, contra el Ibiza. Dos bajas sensibles del ataque de confianza de Íñigo Vélez.
No podrá contar el técnico vitoriano con Alejandro Fidalgo, expulsado en Algeciras con sanción de dos partidos. Se perdió el choque contra el Alcorcón y se perderá el de Ibiza. En duda quedan otros tres jugadores. Rubén Serrano, después de su reciente operación en el pómulo; Jean Jules, fuera durante el último mes por una lesión muscular en el muslo; y Benito Ramírez, que aún no ofrece toda la confianza que debería tras pasar por tres periodos de baja desde que fichó por el Cartagena.
Mal visitante
Tiene en su contra el FC Cartagena su propio rendimiento fuera de casa. Aunque ha mejorado con Vélez, sólo ha ganado el cuadro portuario cuatro partidos lejos de su estadio en toda la temporada de los dieciocho que ha disputado. Ha empatado siete, pero no le sirve ese resultado en su situación. Debe ganar el quinto encuentro de visitante para maximizar sus opciones y sólo queda una oportunidad: Can Misses.
Buena dinámica la del Cartagena, pero muchos elementos en contra. No queda otra que no sea luchar.
Un final de infarto en el play off deja todas las opciones abiertas
Marcó Albert García en el segundo minuto del Europa-Villarreal B y todo parecía encaminado a la victoria amarilla. Más aún cuando se puso 0 a 2 en campo rival el filial ‘groguet’ a los 36 minutos. Pero el encuentro entre el cuarto y el quinto clasificado, que afectaba directamente a las aspiraciones del Cartagena, tenía preparados muchos más cambios de guion hasta un penalti en el tiempo de añadido. La victoria momentánea del Villarreal B le aseguraba, en ese momento, la cuarta plaza virtualmente. Se alejaba, con 61 puntos, a cinco unidades de Europa y Cartagena, con 56. Cuando nadie lo esperaba, empataron los arlequinados (2-2) con goles antes y después del descanso, pero el filial amarillo volvió a marcar el 2-3 poco después. Con todo decidido, volvió a empatar el cuadro europeísta con el 3-3 en el 87 y en el 95 tendría la ocasión Jordi Cano de cerrar el play off para su equipo con un penalti en el último suspiro. Un gol le ponía en 59 unidades y le alejaba a 3 del Cartagena con 6 por disputarse. Era el peor escenario para los albinegros, que quedaban a 2 del Villarreal B. No obstante, paró la pena máxima Rubén Gómez y dejó abiertas todas las opciones: el Cartagena está a 1 y 2 puntos y necesita un tropiezo de cualquiera.
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Temor ante las oposiciones de Educación en la Región: algunos tribunales superan ya los 75 aspirantes
- Alarma al incendiarse un avión al aterrizar en el aeropuerto de Corvera: 'Salían llamas y humo del morro
- Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Un nuevo embalse de seguridad de 250.000 m3 garantizará el abastecimiento de 12 municipios de la Región
- Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos