El FC Cartagena, contra los elementos

El final de temporada del Fútbol Club Cartagena promete ser de lo más emocionante. El empate entre el Europa y el Villarreal B de este pasado domingo abre la puerta de par en par al cuadro cartagenero para pelear por la quinta y cuarta plaza, ya que la batalla se abre ahora a tres equipos en dos puntos.

Una dinámica ganadora. Dos partidos por delante para dar el sorpaso a cualquiera de los dos rivales y obtener una plaza de acceso al play off. En contra, numerosos elementos contra los que tendrá que luchar el cuadro albinegro para alcanzar la ansiada promoción.

Dependencia

El primero es un factor evidente, pero nada desdeñable. No depende de sí mismo el conjunto portuario para hacerse con el quinto o cuarto lugar que hace unos meses parecían imposibles. Ahora están al alcance. Tan al alcance que, a falta de dos jornadas, el Cartagena tiene un punto menos que el Europa y está dos por detrás del filial amarillo. No obstante, no es suficiente. Porque el conjunto portuario tiene perdido el golaveraje particular con los dos equipos, que es el primer elemento que se utiliza para desempatar una igualdad a puntos en Primera RFEF.

No ha ganado el Cartagena ningún partido contra los equipos que ahora le dificultan la promoción. Perdió 0 a 2 contra el Villarreal B en el Cartagonova el 1 de noviembre en un encuentro marcado por la fallida transición entre Belmonte y Alejandro Arribas. También perdió 2 a 0 frente al Europa poco después, el 16 de noviembre, en el Nou Sardenya. Al comenzar la segunda vuelta perdió 1 a 0 en la ciudad deportiva del Villarreal y empató a 2 en casa contra los catalanes de forma seguida.

En ese aspecto, el equipo albinegro necesitará un segundo tropiezo que se sume al empate del domingo para terminar de remontar la diferencia existente. Si gana sus dos encuentros, ante Ibiza y Betis Deportivo, le valdrá cualquier error del Europa y también una derrota del Villarreal B.

Juega también en contra del Cartagena la situación de los rivales de Europa y Villarreal. En el encuentro Europa-Nàstic -el próximo fin de semana con horario unificado- tiene puestas sus esperanzas la parroquia albinegra, puesto que es el único en el que habrá algo en juego tal y como está la situación. El Nàstic se juega la permanencia. Más allá de ese encuentro, el Europa finaliza el curso contra un Ibiza en tierra de nadie y el Villarreal B juega frente al Sevilla Atlético y el Atlético Sanluqueño, ambos descendidos ya matemáticamente.

Por la misma regla de tres, no le debería costar demasiado al Cartagena, jugándose lo que se juega, vencer al Ibiza. No obstante, el Betis Deportivo aún puede suponer una gran amenaza.

Parte de bajas

El segundo elemento que tiene en contra el Cartagena es el de las bajas. Ha sufrido el equipo de Vélez numerosas bajas en toda la temporada, pero aún más en el tramo final de competición. No podrá volver a jugar este curso Christian Borrego ‘Chiki’, que se lesionó frente al Alcorcón. Por tanto, no estará en ninguna de las dos finales. A su ausencia se suma la de Kevin Sánchez por sanción, aunque sólo se perderá el primer compromiso, contra el Ibiza. Dos bajas sensibles del ataque de confianza de Íñigo Vélez.

No podrá contar el técnico vitoriano con Alejandro Fidalgo, expulsado en Algeciras con sanción de dos partidos. Se perdió el choque contra el Alcorcón y se perderá el de Ibiza. En duda quedan otros tres jugadores. Rubén Serrano, después de su reciente operación en el pómulo; Jean Jules, fuera durante el último mes por una lesión muscular en el muslo; y Benito Ramírez, que aún no ofrece toda la confianza que debería tras pasar por tres periodos de baja desde que fichó por el Cartagena.

Mal visitante

Tiene en su contra el FC Cartagena su propio rendimiento fuera de casa. Aunque ha mejorado con Vélez, sólo ha ganado el cuadro portuario cuatro partidos lejos de su estadio en toda la temporada de los dieciocho que ha disputado. Ha empatado siete, pero no le sirve ese resultado en su situación. Debe ganar el quinto encuentro de visitante para maximizar sus opciones y sólo queda una oportunidad: Can Misses.

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Buena dinámica la del Cartagena, pero muchos elementos en contra. No queda otra que no sea luchar.