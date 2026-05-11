ElPozo-Peñíscola cambia de día y se jugará el viernes a las 20.30

El último partido de ElPozo Murcia en esta liga regular de fútbol sala ha cambiado de fecha. El encuentro entre los murcianos y el Peñíscola estaba fijado para este sábado, pero finalmente, al no jugarse nada ninguno de los dos equipos, el encuentro ha sido adelantado al viernes (20.30), así el cuadro entrenado por Josan González tendrá un día más para preparar el inicio de los play off. ElPozo Murcia ya tiene asegurado el segundo puesto y está pendiente de conocer a su rival en cuartos de final por el título. Esa eliminatoria comenzará del jueves 28 de mayo a las 20.30.