Fútbol
El Alcantarilla logra el ascenso a Tercera a una jornada del final
El Bullas Deportivo solo empata en casa y el San Javier MM cae en el campo del Abarán
Se disputó la penúltima jornada de la liga regular en Preferente Autonómica. Las piernas temblaron en algunos partidos, por lo que quedan muchos deberes para el último partido. Quien no quiso sorpresas fue el Alcantarilla. Ganó en La Caverina al Calasparra. Se adelantó el cuadro visitante por mediación de Mario a los 25 minutos. Morales, en el 64, amplió la cuenta, y Quique Pina. en el último suspiro, marcó para los de Rafa Muñoz. El conjunto de Daniel Alvarez recupera la Tercera RFEF.
En un partido con mucha polémica, el Bullas y el Lumbreras empataron a dos goles. Iban ganando los lumbrerenses 0-2, pero, en el tramo final, el equipo de casa empató de penalti. El colegiado decretó dos penas máximas a favor de los locales. El primero lo detuvo Álex, con 0-0, pero el segundo significó el empate. Los tantos del Lumbreras los anotó Ferrer en los minutos 42 y 55. Acortó en el 70 José Luis, y Pablo, en el 96, empató de penalti.
Al San Javier le pesó la presión ante el Abarán, que no se jugaba nada. En las Colonias ganaron los de casa y dejan tocados a los marmenorenses. Rafa, Traore y Cámara marcaron para los de casa, mientras que Vázquez lo hizo para los visitantes.
El Beniel, sin presión, ganó a un Lorca B plagado de suplentes y juveniles. Se acordaron del lesionado Cartu. Marcó Mateo el gol del triunfo en el 58.
El Alhama no afloja. Goleó al descendido Bullense. Se adelantaron los visitantes por mediación de Osama. Lorca marcó dos goles, después, Fernando uno de penalti, Fernando, y Legaz y Juanma fueron los otros goleadores locales. Puche marcó el segundo de los visitantes.
Los Garres no tuvo problemas para golear al Algezares. Fernando, a los siete minutos, Fugas antes del descanso, Belluga y Carrillo, los goleadores. Asimismo, el Lorquí ganó al Raal a través de un solitario tanto de Adrián en el minuto 58. Por último, Ciudad de Murcia y Deportivo Murcia firmaron tablas. Morales adelantó a los visitantes y Juanma empató para los de casa.
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