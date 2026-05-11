Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Se acerca el final de la temporada para la mayoría de competiciones. En fútbol, el FC Cartagena, en lucha por el play off, y el Real Murcia, que sigue sin asegurar la permanencia, juegan el sábado por la noche con horario unificado para todos en la Primera RFEF. Además, el domingo Águilas y Deportiva Minera se jugarán ante sus aficiones clasificarse para la final de play off de ascenso a Primera RFEF. En baloncesto, doble jornada con mucho en juego para el UCAM Murcia, que el jueves visita al Baskonia y el domingo recibe al Unicaja Málaga. En fútbol sala, el sábado concluye la liga regular y, por tanto, se conocerán los cruces de cuartos de final tanto para ElPozo como para el Jimbee Cartagena. Y el fin de semana, Gran Premio de Catalunya de motociclismo.

Lunes, 11 de mayo

FÚTBOL: Primera División

Rayo Vallecano-Girona (Movistar) 21:00

Martes, 12 de mayo

FÚTBOL: Primera División

Celta-Levante (Movistar) 19:00

Real Betis-Elche (DAZN) 20:00

Osasuna-Atlético (Movistar) 21:30

Liga F

Alhama ElPozo-Levante (DAZN) 19:00

CICLISMO: Giro de Italia

4ª etapa (DAZN) 13:30

Miércoles, 13 de mayo

FÚTBOL: Primera División

Villarreal-Sevilla (Teledeporte) 19:00

Espanyol-Athletic (Movistar) 19:00

Getafe-Mallorca (DAZN) 21:30

Alavés-Barcelona (Movistar) 21:30

CICLISMO: Giro de Italia

5ª etapa (DAZN) 12:00

BALONCESTO: Euroliga

Valencia-Panathinaikos (Movistar) 21:00

Jueves, 14 de mayo

BALONCESTO: Liga ACB

Baskonia-UCAM Murcia (DAZN/M+) 21:30

Las mejores fotos del encuentro entre el UCAM Murcia y el Girona. / Juan Carlos Caval

FÚTBOL: Primera División

Valencia-Rayo (DAZN) 19:00

Girona-Real Sociedad (Movistar) 20:0

Real Madrid-Oviedo (DAZN) 21:30

CICLISMO: Giro de Italia

6ª etapa (DAZN) 13:45

Viernes, 15 de mayo

CICLISMO: Giro de Italia

7ª etapa (DAZN) 12:30

Sábado, 16 de mayo

FÚTBOL: Primera RFEF

Torremolinos-Real Murcia (LaLiga+) 21:00

UD Ibiza-FC Cartagena (LaLiga+) 21:00

Las imágenes del FC Cartagena - Alcorcón / Loyola Pérez de Villegas

FÚTBOL SALA: Primera División

ElPozo Murcia-Peñíscola (LaLiga+) 13:00

Ribera Navarra-Jimbee (LaLiga+) 13:00

Primera División femenina

Espluges-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 16:00

Segunda División masculina

Zambú Pinatar-Tafa FS 16:00

MOTOCICLISMO: GP Catalunya

Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00

CICLISMO: Giro de Italia

8ª etapa (DAZN) 12:30

Domingo, 17 de mayo

FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF

Minera-Coria (FootballClub) 12:00

Águilas FC-Utebo (FootballClub) 19:00

La plantilla del Águilas junto a sus aficionados celebrando el triunfo en Utebo. / Águilas FC

Liga F

Athletic-Alhama ElPozo (DAZN) 18:00

Primera División

Rayo-Villarreal (PD) 19:00

Levante-Mallorca (PD) 19:00

Real Sociedad-Valencia (PD) 19:00

Sevilla-Real Madrid (PD) 19:00

Elche-Getafe (PD) 19:00

Atlético-Girona (PD) 19:00

Barcelona-Real Betis (PD) 19:00

Osasuna-Espanyol (PD) 19:00

Real Oviedo-Alavés (PD) 19:00

Athletic-Celta (PD) 19:00

BALONCESTO: Liga ACB

UCAM Murcia-Unicaja (DAZN/M+) 12:30

FÚTBOL SALA: Primera División femenina

STV Roldán-Torcal (RFEF.es) 12:00

MOTOCICLISMO: GP Catalunya

Carrera Moto3 (DAZN) 11:00

Carrera Moto2 (DAZN) 12:15

Carrera MotoGP (DAZN) 14:00

Máximo Quiles, celebrando la victoria en Le Mans / CF Moto Aspar

CICLISMO: Giro de Italia

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9ª etapa (DAZN) 12:30