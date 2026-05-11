Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Se acerca el final de la temporada para la mayoría de competiciones. En fútbol, el FC Cartagena, en lucha por el play off, y el Real Murcia, que sigue sin asegurar la permanencia, juegan el sábado por la noche con horario unificado para todos en la Primera RFEF. Además, el domingo Águilas y Deportiva Minera se jugarán ante sus aficiones clasificarse para la final de play off de ascenso a Primera RFEF. En baloncesto, doble jornada con mucho en juego para el UCAM Murcia, que el jueves visita al Baskonia y el domingo recibe al Unicaja Málaga. En fútbol sala, el sábado concluye la liga regular y, por tanto, se conocerán los cruces de cuartos de final tanto para ElPozo como para el Jimbee Cartagena. Y el fin de semana, Gran Premio de Catalunya de motociclismo.
Lunes, 11 de mayo
FÚTBOL: Primera División
Rayo Vallecano-Girona (Movistar) 21:00
Martes, 12 de mayo
FÚTBOL: Primera División
Celta-Levante (Movistar) 19:00
Real Betis-Elche (DAZN) 20:00
Osasuna-Atlético (Movistar) 21:30
Liga F
Alhama ElPozo-Levante (DAZN) 19:00
CICLISMO: Giro de Italia
4ª etapa (DAZN) 13:30
Miércoles, 13 de mayo
FÚTBOL: Primera División
Villarreal-Sevilla (Teledeporte) 19:00
Espanyol-Athletic (Movistar) 19:00
Getafe-Mallorca (DAZN) 21:30
Alavés-Barcelona (Movistar) 21:30
CICLISMO: Giro de Italia
5ª etapa (DAZN) 12:00
BALONCESTO: Euroliga
Valencia-Panathinaikos (Movistar) 21:00
Jueves, 14 de mayo
BALONCESTO: Liga ACB
Baskonia-UCAM Murcia (DAZN/M+) 21:30
FÚTBOL: Primera División
Valencia-Rayo (DAZN) 19:00
Girona-Real Sociedad (Movistar) 20:0
Real Madrid-Oviedo (DAZN) 21:30
CICLISMO: Giro de Italia
6ª etapa (DAZN) 13:45
Viernes, 15 de mayo
CICLISMO: Giro de Italia
7ª etapa (DAZN) 12:30
Sábado, 16 de mayo
FÚTBOL: Primera RFEF
Torremolinos-Real Murcia (LaLiga+) 21:00
UD Ibiza-FC Cartagena (LaLiga+) 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División
ElPozo Murcia-Peñíscola (LaLiga+) 13:00
Ribera Navarra-Jimbee (LaLiga+) 13:00
Primera División femenina
Espluges-LBTL Alcantarilla (RFEF.es) 16:00
Segunda División masculina
Zambú Pinatar-Tafa FS 16:00
MOTOCICLISMO: GP Catalunya
Carrera Sprint MotoGP (DAZN) 15:00
CICLISMO: Giro de Italia
8ª etapa (DAZN) 12:30
Domingo, 17 de mayo
FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF
Minera-Coria (FootballClub) 12:00
Águilas FC-Utebo (FootballClub) 19:00
Liga F
Athletic-Alhama ElPozo (DAZN) 18:00
Primera División
Rayo-Villarreal (PD) 19:00
Levante-Mallorca (PD) 19:00
Real Sociedad-Valencia (PD) 19:00
Sevilla-Real Madrid (PD) 19:00
Elche-Getafe (PD) 19:00
Atlético-Girona (PD) 19:00
Barcelona-Real Betis (PD) 19:00
Osasuna-Espanyol (PD) 19:00
Real Oviedo-Alavés (PD) 19:00
Athletic-Celta (PD) 19:00
BALONCESTO: Liga ACB
UCAM Murcia-Unicaja (DAZN/M+) 12:30
FÚTBOL SALA: Primera División femenina
STV Roldán-Torcal (RFEF.es) 12:00
MOTOCICLISMO: GP Catalunya
Carrera Moto2 (DAZN) 12:15
Carrera MotoGP (DAZN) 14:00
CICLISMO: Giro de Italia
9ª etapa (DAZN) 12:30
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