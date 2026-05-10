Baloncesto
El UCAM Murcia, segundo en la ACB a cuatro partidos del final tras caer el Valencia
El triunfo del Baskonia en el Roig Arena, el próximo rival de los universitarios este jueves en la Liga Endesa, le permite liderar el grupo que pelea por ser cabeza de serie en el play off
El UCAM Murcia CB es el segundo clasificado de la Liga Endesa una vez finalizada la jornada 30. Es decir, a cuatro partidos para el final de la fase regular de la ACB, el conjunto universitario tan solo tiene por delante al Real Madrid en la tabla. Los de Sito Alonso rebasaron su registro de victorias en una misma temporada tras vencer el pasado sábado al Bàsquet Girona en el Palacio de los Deportes y alcanzar así los 22 triunfos.
Así está la clasificación
Por lo tanto, en su objetivo por finalizar el calendario dentro del Top-4, lo que significaría contar con el factor cancha a su favor en las eliminatorias, ahora es el club que encabeza este grupo al contar con una victoria más que el Valencia Basket, Barça y Baskonia.
De hecho, el conjunto vitoriano, rival del UCAM Murcia este jueves en el Buesa Arena (21.30 horas, DAZN) ha superado este domingo al Valencia Basket en el Roig Arena (86-88) en un duelo directo por liderar este tren y encauzar tanto el camino a las eliminatorias como a los futuros cruces con el resto de rivales.
El domingo el equipo murciano, en una semana con doble partido, recibirá en el Palacio al Unicaja Málaga (12.30 horas) en otro enfrentamiento clave al no tener todavía cerrada el equipo andaluz su presencia en el play off.
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