El UCAM Murcia suda hasta conseguir su récord de victorias en una misma temporada

El mejor UCAM Murcia CB de todos los tiempos no está hecho solo a base de puntos y canastas. El sudor y el esfuerzo no es negociable en esta plantilla ya histórica. Porque así, de esta manera, el conjunto universitario ha logrado su triunfo número 22 de la temporada, superando así las 21 victorias conseguidas en la temporada 2023-2024 cuando se alcanzaron las finales de la ACB ante el Real Madrid.

El UCAM Murcia tiene entre ceja y ceja rebasar ese quinto puesto. Quiere ser cabeza de serie y contar con el factor cancha a su favor en su tercer participación en el play off de la Liga Endesa, y de momento tiene todas las papeletas. Porque el conjunto universitario ha sabido rehacerse ante el Bàsquet Girona (86-75)en un partido incómodo, en el que ha llegado a sufrir más de lo que indica el marcador, y que le ha permitido añadir uno de los récord más importantes a su palmarés esta temporada cuando todavía restan cuatro jornadas por disputarse.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, tras anotar 20 puntos ante el Básquet Girona. / Juan Carlos Caval

Ha sabido sufrir la plantilla de Sito Alonso ante un rival que durante muchos momentos del partido le ha doblado en dígitos en la batalla del rebote. Las 48 capturas visitantes por las 36 locales permitieron al cuadro de Moncho Fernández contar con varias acciones de segunda oportunidad hasta alcanzar los 21 puntos logrados desde esta faceta por tan solo 2 por parte del UCAM Murcia.

Aún así, supo sobreponerse especialmente a su gran acierto exterior. Los seis triples de Jonah Radebaugh, los últimos para apagar algún que otro pequeño incendio, permitieron tomar ventaja en varias situaciones importantes y permitir que el escolta se erigiera como uno de los hombres del partido gracias a sus 20 puntos.

Estuvo secundado por David DeJulius, al que el Girona intento amarrar desde el inicio, gracias a su baza para acudir al tiro libre y su gran acierto desde esta distancia, y también de la electricidad de Michael Forrest (12) y Jaylen Hands (10) para tratar de cambiar el guion cuando era necesario.

El conjunto universitario afronta ahora, desde la segunda posición, a la espera del resultado del Valencia Basket este domingo, una semana con doble partido en la que visitará al Baskonia este jueves (21.30 horas, DAZN) en el Buesa Arena y recibirá al Unicaja Málaga el domingo en el Palacio. Dos partidos ante dos rivales directos por definir las posiciones finales en las eliminatorias.

Un arranque incómodo

La presión a toda pista y la intensa defensa con la que saltó el Bàsquet Girona sorprendió al UCAM Murcia durante los primeros segundos. Intentó rehacer el guion el conjunto universitario con un triple de Radebaugh y un Falk muy activo, aunque la primera ventaja en el marcador fue para los visitantes (3-7). Intentó igualar esa intensidad el equipo de Sito Alonso, pero le faltaba algo de fluidez en su juego ofensivo y los tiros libres se convirtieron en su mejor baza a los cinco minutos del primer cuarto (5-9).

Se mostraba algo incómodo el UCAM, pese a que fue mostrando una mejor cara defensiva, y gracias a dos buenas acciones pudo acercarse algo más a su rival (7-9). Aún así, el técnico universitario quiso variar el plan dando entrada a Forrest, Raieste y Diagne en busca de mayor empaque y electricidad. Así fue como llegó el segundo triple de Radebaugh, que provocó el tiempo muerto del Girona y volteó el marcador tras un 7-2 de parcial (10-9). El tercer triple convertido por el escolta nada más volver a pista confirmó la reacción local junto a la velocidad de Forrest ante un Girona que no bajaba el listón (17-14). De hecho, los de Moncho Fernández lograron recuperar la iniciativa en un primer cuarto que cerró Diagne desde el tiro libre (18-18).

Will Falk y David DeJulius, del UCAM Murcia, frente al Girona. / Juan Carlos Caval

Radebaugh como solución al rebote

El UCAM trató de subir su revoluciones en el inicio del segundo cuarto con el acierto de Hands, al abrir este periodo desde el triple, y una buena acción de Forrest tras provocar una pérdida (21-18). Sin embargo, el Girona fue capaz de responder al primer intento de los universitarios por despegarse del marcador (23-23). Todavía seguía sin encontrar el UCAM su punto de ebullición, por lo que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto tras un par de desajustes defensivos y la pérdida del rebote (25-28). Fue entonces cuando DeJulius comenzó a hacerse con el 'tempo' de partido y Sant-Roos consiguió su primera canasta para poner por delante de nuevo al cuadro murciano (29-28).

Aún así, el UCAM continuaba sin ser el dominador y el ambiente se caldeó con una técnica señalada sobre Sito Alonso por protestar. Fue entonces cuando el UCAM entró en bonus a tres minutos para el descanso, mientras que el Girona solo había cometido dos faltas, y Radebaugh apagó el fuego de nuevo desde el triple (34-30). Contestó Livingston también desde el perímetro para apretarlo todo tras el tiempo muerto visitante, pero irrumpió de nuevo el escolta del UCAM para convertir su 5/6 desde el triple. A eso se sumó una antideportiva de Needham que convirtió desde el tiro libre DeJulius para contar con seis de ventaja a falta de un minuto y medio para finalizar la primera parte (39-33). Un colchón que no pudo conservar del todo debido, en parte, a la gran diferencia en el rebote al término de los primeros veinte minutos con 15 capturas locales por 27 visitantes (45-41).

Las mejores fotos del encuentro entre el UCAM Murcia y el Girona. / Juan Carlos Caval

El UCAM abre brecha

La segunda parte arrancó con dos puntos de Kelan Martin a los que respondió rápidamente Livingston. Fue entonces cuando irrumpió David DeJulius, con sus visitas al tiro libre sacando petróleo, para mantener por delante al UCAM (49-45). El sexto triple en el encuentro de Radebaugh puso en pie al Palacio y permitió respirar al conjunto universitario para coger impulso hasta contar con una renta de diez puntos a los cinco minutos de este cuarto (55-45). Los de Sito Alonso consiguieron paliar la diferencia en el rebote tras el paso por vestuarios y los tiros libres que consiguió sacar DeJulius ante un Girona en bonus permitieron tomar el control al UCAM desde el dominio del marcador (57-49).

Los problemas en el rebote volvieron a aparecer, lo que permitió al Bàsquet Girona recuperar terreno debido a las segundas oportunidades, que aprovechó Susinskas, pero el acierto exterior sirvió como alivio a los de Sito Alonso tras los triples de Raieste y Hands (65-56). Fue entonces cuando una técnica a Moncho Fernández por protestar acabó evidenciando el buen momento universitario ante un Girona que le empezaba a costar mantenerse a su rebufo (68-58).

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El base Mike Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Bàsquet Girona. / Juan Carlos Caval

El Palacio, coleccionista de récords

Un mate en carrera de Sant-Roos y un rectificado de Hands levantó al Palacio de manera consecutiva en el inicio de un último cuarto en el que el UCAM por fin parecía divertirse tras enlazar dos buenas acciones defensivas (72-60). El Bàsquet Girona lo tuvo que parar rápidamente con tiempo muerto y, aunque en un principio logró cortar el caudal ofensivo del UCAM, otro triple de Forrest acabó poniéndolo todo en su sitio (75-64). Livingston y la dificultad para cerrar el rebote continuaban siendo los máximos peligros para el UCAM en este tramo final, en el que Sito Alonso tuvo que pedir tiempo muerto a falta de cinco minutos para el desenlace (75-67). El equipo universitario trató de gestionar este tramo del partido para darle la menor vida posible a un Girona que, si llega a estar más acertado, hubiera provocado mayor nerviosismo en un UCAM que no lograba ponerle solución a su problema con el rebote (79-69). Pero con todo eso, logró cerrar su récord de victorias en una misma temporada con cuatro jornadas todavía en el calendario (86-75).