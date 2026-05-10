Real Murcia-Betis Deportivo: El Real Murcia se empeña en mirar a los ojos del descenso

Lleva el Real Murcia varias semanas teniendo en su mano la bola ganadora de la permanencia. Pero las jornadas pasan y el peligro del descenso sigue ahí. Y todo porque los granas siguen sin hacer los deberes. Este domingo cayeron derrotados por un Betis Deportivo que si no ganaba en NC descendía automáticamente. Y, a la vez que ganaba vida el filial bético, la perdía el equipo de Curro Torres. Dos fallos defensivos volvían a condenar al Real Murcia. En el peor día de Héctor Pérez, la zaga fue una vez más una condena. En los últimos cinco minutos de la primera parte, el 0-2 que aparecía en el marcador era un auténtico jarro de agua fría para la afición murciana. Y, aunque Juan Carlos Real daba una pequeña alegría antes del descanso, no había esperanza para el Real Murcia. Un Real Murcia al que no le acompaña ni la suerte. Dos palos de Pedro Benito evitaron cualquier reacción. Al final, derrota y canguelo a falta de dos jornadas para el final.

Con solo seis victorias en casa, con el Tarazona ganando al Nástic y apretando la pelea por el descenso y con un Betis Deportivo al que le sienta bien jugar en Nueva Condomina. Las noticias negativas se le acumulaban este domingo al Real Murcia incluso antes de comenzar su partido frente al filial bético. Todo lo que no fuera ganar era meterse en un auténtico lío en las últimas dos jornadas, y no hizo falta que transcurrieran muchos minutos para saber que sacar los tres puntos iba a costar sangre, sudor y lágrimas. Porque cada fallo del Real Murcia ante la portería de Manu González elevaba las posibilidades de derrota. Porque mientras que los granas necesitan mil acercamientos para marcar un gol; los rivales, aunque estén hundidos en el mismísimo fango, solo tienen que asomarse a la ventana para batir a Gazzaniga. Y, como viene ocurriendo semana tras semana, el guion se repitió.

Sin acierto de cara a puerta

En el minuto 9 ya había fallado Moyita una clarísima, hasta tres acumuló Juan Carlos Real, Flakus tampoco estuvo inspirado en el minuto 20 y Pedro Benito la envió al lateral de la red tras una gran acción de Joel Jorquera. Y cuando te tiras media hora fallando, ocurre lo que ocurre. Y más si en tu camiseta va bordado el escudo del Real Murcia. Porque el Real Murcia volvió a las andadas en defensa. Porque justo el jugador que venía acumulando elogios, justo el futbolista que esta semana ha sido elevado a las alturas, tuvo este domingo su peor día como grana. Salió en la foto Héctor Pérez en la acción en la que Masqué adelantaba al Betis Deportivo en el minuto 41. Pero para error grosero el del penalti que cometió ante Morante en el minuto 45, pena máxima que anotó Pablo García para poner un 0-2 que puso a temblar a los aficionados que estaban en Nueva Condomina.

En apenas cinco minutos, como ocurrió en Sabadell, los errores defensivos condenaban al Real Murcia. Menos mal que el Betis Deportivo quiso marcharse al descanso metiéndose de lleno en la ruleta de fallos defensivos. Y menos mal que Juan Carlos Real, en esta ocasión sí, envió a la red para acortar distancias y dar un poco de esperanza para la segunda parte.

Pero Real Murcia y esperanza no combinan. Como se volvió a comprobar en la segunda parte. Lograron sobrevivir los granas defensivamente, más por falta de inspiración bética en el remate que por acierto, y es que durante muchos minutos los centrales murcianistas estuvieron completamente vendidos. Con el equipo mirando arriba y olvidándose de bajar cuando las cosas se ponían feas, la papeleta se la comían Héctor Pérez y Jorge Sánchez en cada contra de los visitantes. Incluso hubo un tramo que Borja Alonso consiguió sacar prácticamente de sus casillas a David Vicente, pero sin ocasiones ante Gazzaniga para suerte de los granas.

Pedro Benito, al palo dos veces

El problema es que el Real Murcia necesitaba dar la vuelta al 2-1 y el reloj corría demasiado rápido sin dar la sensación de que los de Curro Torres iban a poder hacer una machada. Tampoco la suerte estuvo de lado de los locales. Las dos ocasiones más claras acabaron estrellándose en la madera. Al larguero la envió Pedro Benito en el 53 y con el palo se cruzó el gaditano en otra acción en el minuto 84.

Y, con el marcador en contra a falta de diez minutos, tampoco daban esperanza los jugadores del banquillo. De hecho, muchos temían que Curro Torres hiciese cambios, porque cuando llegan los cambios todo empeora, y este domingo ya estaba muy negra la tarde como para oscurecerla más.

Solo tres movimientos hizo el técnico. Víctor Narro apareció en lugar de un Juan Carlos Real que este domingo fue de lo mejorcito; Bustos entró en el puesto de Jorquera y Palmberg sustituyó a Héctor Pérez. Pero cuando Pedro Benito estrelló el segundo balón en la madera ya nadie confiaba en que el final fuese traer algo positivo para los de casa.

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Otro match ball perdido

Con el Betis Deportivo gestionando perfectamente el final del partido, sabiendo robar segundos al reloj y superando con comodidad los siete de añadido, el 1-2 ya no se movió del marcador. Perdió el Real Murcia otra vez en casa, esta vez ante un rival que si no ganaba en NC descendía matemáticamente. Salvó el match ball el Betis, se metió en un auténtico lío el Real Murcia. Cuando solo faltan dos jornadas, los murcianistas tienen tres puntos sobre el descenso.