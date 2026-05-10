Real Murcia-Betis Deportivo: Permanencia o canguelo para el Real Murcia

Tiene la permanencia el Real Murcia en la palma de la mano, pero el final del Grupo II en Primera RFEF se va acercando y los granas no acaban de asegurar su salvación. Dicen las predicciones que la amenaza de descenso es de apenas un 4%, sin embargo, mientras que las matemáticas no lo confirmen, los aficionados murcianistas no podrán dormir tranquilos. De ahí, la necesidad de ganar esta tarde (18.45 horas) al Betis Deportivo. Y es que la victoria frente al filial verdiblanco acabarían con el calvario y convertiría las últimas dos jornadas de la liga regular en un trámite. Todo lo contrario sucederá si los de Curro Torres no hacen los deberes ante un rival con cara de descenso pero que intenta agarrarse con uñas y dientes a la categoría. No sumar los tres puntos hoy en Nueva Condomina aumentaría el canguelo siempre y cuando los rivales en la parte baja sigan empeñados en apretar la clasificación.

Parecía que esa salvación grana iba a quedar confirmada en la Nova Creu Alta, pero el empate final dejó todavía a los granas en el alambre. Y es que el colchón respecto al Tarazona es de 4 puntos, lo que no deja lugar a más despistes.

Ante un Betis Deportivo que se juega la vida -está en descenso con 38 puntos-, el Real Murcia está pendiente del estado físico de sus lesionados. Habrá que ver si Curro Torres puede recuperar a futbolistas como Jon García, Jorge Mier y Juanto Ortuño. Si el central está para jugar, hará pareja con Héctor Pérez, mientras que el lateral podría aparecer en lugar de Cristo Romero, cuestionado una vez más después del penalti que costó la victoria en Sabadell.

El otro futbolista que tiene muchas posibilidades de volver al once titular es Palmberg. El brasileño se cayó de la última convocatoria por sanción -cumplía ciclo por cinco amarillas-, por lo que podría volver para acompañar en el medio a Óscar Gil y Moyita. La otra opción que tiene Curro Torres es dejar al carioca en el banquillo y mantener su apuesta por Juan Carlos Real.

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Como en las semanas anteriores también está el debate en la delantera. Ante el Europa, Juanto Ortuño fue por fin protagonista, sin embargo, unos problemas físicos, le impidieron repetir frente al Sabadell, siendo Flakus el que recuperara su posición en el once. El esloveno marcó el segundo gol en la Nova Creu Alta, alcanzando la decena. Veremos si hoy Curro Torres mantiene al pichichi grana o si de nuevo intenta dar la sorpresa dando minutos a Ortuño. Los que ahora mismo no tienen competencia son Pedro Benito y Jorquera, que aparecerán por las bandas.