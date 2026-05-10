Máximo Quiles logra su tercer triunfo del año y se escapa en el liderato de Moto3

Hace un año, en Le Mans, un trazado mítico, Máximo Martínez Quiles logró su primera ‘pole’ en el Campeonato del Mundo de Moto3. Después, en carrera, solo pudo ser séptimo. En 2026 llegaba el murciano como líder absoluto y con un nuevo reto: ganar en una pista mojada, algo que no había hecho hasta el momento. Y el piloto del Team Aspar, acostumbrado a entrenar bajo el sol de su tierra, también demostró que puede ir rápido cuando aparece el agua. Amplió su racha a dos victorias consecutivas para tener ya este año tres y dos segundos puestos. Y también incrementó su distancia con sus perseguidores en la clasificación general a 46 puntos porque quien no tuvo un buen día fue Álvaro Carpe, quien se fue al suelo en la sexta vuelta cuando era cuarto y veía muy cerca el podio.

Después de un fin de semana rodando bajo el sol, los pilotos se encontraron con la lluvia en el Gran Premio de Francia. Los comisarios decidieron reducir a 13 vueltas la carrera, casi la misma distancia que en una sprint de MotoGP. Por ello, era necesario realizar una buena salida, pero con cautela porque la pista estaba húmeda y con los neumáticos fríos, el riesgo de caída era mayor. Pero Quiles, que partía desde la segunda plaza, se encontró solo en el final de recta de meta. Y a partir de ahí, el resto de pilotos ya se tuvieron que conformar con ver desde la lejanía su colín trasero. Porque el joven de 18 años, que en los entrenamientos de Jerez en lluvia ya fue el más rápido de la parrilla, se marchó en solitario, evitando que la prueba de Moto3 se disputara en pelotón.

Quiles dio otra lección de madurez, de saber adaptarse a las condiciones. Gestionó a la perfección la tensión y rodó siempre más rápido que sus perseguidores. En la sexta vuelta, de hecho, ya estaba claro que salvo que sufriera una caída, sumaría otra victoria. Por detrás, Adrián Fernández, el autor de la pole, se enfrascó en una lucha con Marco Morelli y Joel Kelso, con Álvaro Carpe tratando de coger la rueda del grupo. Desde atgrás llegó el italiano Matteo Bertelle, quien fue escalando mientras que otros se iban al suelo.

El pupilo de Marc Márquez le dio una alegría a su padrino, quien sufrió una dura caída el sábado que le obligó a pasar por el quirófano. Ya lleva tres victorias en 2026, las mismas que en toda la temporada pasada, y cinco podios. "Ganar con Quiles en pista es muy difícil", dijo Adrián Fernández, el segundo clasificado, otro chico que partía como candidato a un título que, de momentos, es coto privado del murciano: "Ha sido increíble este arranque de campeonato. Estoy muy contento con la carrera, que ha llegado en unas condiciones muy difícles, con muy poco agarre en la pista", resumió el piloto del CFMoto de Aspar.

En tan sólo cinco carreras, Quiles ya suma 115 puntos de 125, es decir, el 92%. Ya tiene 46 puntos de renta sobre el segundo clasificado, es decir, casi dos carreras de distancia.

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La otra cara de la moneda fue Álvaro Carpe. Partiendo desde la octava posición, se instaló en la primera vuelta en la quinta plaza, convirtiéndose en su referencia la rueda de Joel Kelso, quien era cuarto hasta su caída. El piloto de El Esparragal sufrió las consecuencias de pilotar en una pista con poco agarre. Y se fue al suelo cuando estaba en disposición de escalar hasta el podio. No pudo reanudar la marcha y tampoco pudo encontrar consuelo en la soledad de su box, viendo cómo ya está a 62 puntos de Quiles y cae a la tercera plaza de la clasificación. Pero aún queda un mundo y tiene mucho tiempo para revertir la situación.