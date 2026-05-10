Mario Rodríguez lidera en Cartagena el cambio generacional del bádminton español

El bádminton, ese deporte que impulsó en España la campeona olímpica Carolina Marín, ha tenido un gran dominador en hombres durante tres lustros, Pablo Albián. En su palmarés tiene diecisiete títulos de campeón de España individuales y cinco participaciones en Juegos Olímpicos. En Cartagena, este fin de semana, buscaba el decimoctavo entorchado de su carrera, pero su derrota en semifinales demostró que el bádminton nacional está ante un cambio generacional. Y esa savia nueva tiene un nuevo líder, Mario Rodríguez, un granadino de solo 17 años de edad que gana todo lo que juega en el pabellón Wsell de Gimbarda cartagenero. En 2025, en el mismo escenario, se colgó el oro en categoría sub-23; y en 2026 dio un paso más al vencer en el absoluto.

Formado en el Club Bádmiton Ogíjares, Mario Rodríguez juega en la actualidad en el CB Puertas Padilla de Cartagena, que en las próximas semanas aspira a lograr el primer título de su historia en la máxima categoría española por clubes. En Cartagena firmó una actuación impecable. En la final se encontró con el madrileño Ernesto Baschwitz, de 25 años, que en semifinales dejó en la cuneta a Albián. Y en esa lucha por el primer puesto, Rodríguez, que jugaba en casa aunque es granadino, se impuso por 21-19 y 21-11. El volantista que entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, bronce en el Europeo sub-15, proporcionó la primera gran alegría del día a los componentes del Puertas Padilla Cartagena en la última jornada. Pero no fue la única porque el dúo formado por Sara Peñalver y Nerea Ivorra consiguió la medalla de bronce en la modalidad de dobles femenino. En total, el club cartagenero logró dos oros, una plata y tres bronces.

Mario Rodríguez, con la medalla de oro en la entrega de trofeos / Puertas Padilla Cartagena

En individual femenino, la olímpica Clara Azurmendi sí que logró mantener su corona y lo hizo sin ceder ni un solo set en todo el torneo. La donostiarra derrotó a Inés Costero por un doble 21-9. Las medallas de bronce fueron para Ana Nóvoa y Cristina Teruel.

En dobles, Alberto Perals y Carlos Piris derrotaron en la lucha por el oro a Álvaro Morán y Alejandro Pérez, por 21-16 y 21-15. Los dúos Lorenzo Adell-Miguel Esteve y Marcos García-Vicente Miguel Gázquez quedaron terceros. Y en mujeres, Nikol Carulla y Carmen Jiménez superaron a Amaia Torralba y Jana Villanueva en la final. Claudia Leal-Elena Lorenzo y Nerea Ivorra-Sara Peñalver se hicieron con los bronces.

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En dobles mixtos, Alberto Perals y Amaia Torralba se anotaron el título nacional tras superar a los favoritos, Vicente Miguel Gázquez y Elena Lorenzo. El podio lo completaron Marc Guasch y Sara Sáez, así como Adolfo López y Carmen Jiménez, que lograron el bronce. n