El Jimbee gana en penaltis y es tercero de la Champions

Victoria de peso del Jimbee Cartagena en el encuentro por el tercer y cuarto puesto de la UEFA Futsal Champions League. El cuadro cartagenero, después de caer eliminado el viernes frente al Sporting de Portugal, venció al Etoile Lavalloise francés en la tanda de penaltis para quitarse la espina. Firman los rojiblancos el tercer puesto por segundo año consecutivo tras un competido partido que finalizó con 3 a 3 en el tiempo reglamentario y que decidió Chispi con una parada en la tanda (5-4).

Los goles de Osamanmusa y Pablo Ramírez adelantaron al Jimbee con 2 a 0 a los 12 minutos, pero no se rindió el Etoile, logrando el 2 a 1 en el 16 y el 2 a 2 antes del descanso. En la segunda parte, Bakkali aprovechó un error en salida para poner el 2 a 3, pero Castejón negó la victoria a los franceses en el 34. El partido se fue directamente a la tanda de penaltis, donde anotaron los cuatro primeros lanzadores hasta que Lutin erró el suyo. Gran parada de Chispi, quien sustituyó al lesionado Chemi. Se mantuvo la ventaja hasta que Juninho marcó el quinto y definitivo para el Jimbee.

El inicio del partido dejó claro que ambos equipos iban a tomarse el duelo por el tercer y cuarto puesto muy en serio. En el primer minuto ya se probaron los dos. Se acercó el Jimbee y respondió el Etoile con un chut que detuvo Chispi con el pie. Aunque el Jimbee pronto se hizo con el control del juego, sus pérdidas en salida de balón dieron alas a los franceses. Por este motivo sumó muchas faltas el cuadro cartagenero en el primer tiempo.

Una de esas faltas pudo suponer incluso una expulsión que no entendieron así los colegiados. La perdió arriba Waltinho y Jesús Izquierdo se vio obligado a cortar la jugada como último hombre. Después de unos primeros cinco minutos sin ocasiones, la posesión cambió de bando y el Jimbee acumuló la cuarta falta. No obstante, antes de llegar al décimo minuto llegó el primer tanto que adelantó a los rojiblancos.

Fue obra de Osamanmusa en el 8. El tailandés convirtió una jugada aislada en un golazo conduciendo por la banda izquierda, cambiando de ritmo y golpeando fuerte por debajo de las piernas del portero. No pudo reaccionar Marquet ante el 1 a 0.

Tras el tanto, el Etoile reacciono con dos jugadas seguidas buscando el empate. Chispi sacó la primera y la segunda se marchó fuera. Siguió atacando el cuadro francés, pero en el 12 logró doblar la ventaja el Jimbee. Pablo Ramírez, en otra jugada puntual, se cruzó desde la derecha y le pegó al palo corto para sorprender a Marquet con el 2 a 0.

Reacción francesa

Reaccionó el Etoile con portero jugador muy pronto. Obligado por el marcador. La camiseta se la puso Lutin, pero no consiguió generar peligro así el conjunto de Manuel Moya en los primeros instantes. No finalizaba jugadas y el partido encaró la recta final del primer tiempo. Cuando el encuentro parecía estar bajo control cartagenero, llegó el primer tanto francés. Abdessamad Mohammed aprovechó un pase filtrado al área para deshacerse de Chispi con el control y definir en el mismo movimiento de volea en una acción muy plástica.

No tardó en llegar el empate, antes del descanso. Fue desde el punto de penalti después de una jugada con varios disparos que terminó con el balón en el brazo de Waltinho dentro del área. Los colegiados revisaron la acción y terminaron señalando el penalti con el que el excartagenero Mouhoudine puso el 2 a 2. No se fue atrás el Etoile y continuó de cinco hasta el descanso, al que se llegó con empate.

A contracorriente

En la reanudación no encontró los huecos el Jimbee y cometió faltas que comprometieron su defensa. Lo intentaban los de Duda, pero lo encontraron los de Manolo Moya. Otro error en salida de Chispi, que regaló el balón en campo rival, dejó solo a Bakkali para el 2 a 3 en el 28. Muchos minutos por delante y no cayó en la ansiedad el Jimbee. Elaboró hasta que encontró el camino: Pablo Ramírez, con un disparo seco desde el carril central, la puso lejos del meta para el 3 a 3 en el 34.

Desde los seis metros

Nadie deshizo el empate, aunque los franceses golpearon la madera en la última acción del tiempo reglamentario. El partido se fue directamente a penaltis y allí fue ligeramente superior el Jimbee. Lo suficiente para llevarse el bronce. Marcaron Mouhoudine y Abdessamad para el Etoile; y Waltinho y Tomaz para el Jimbee. Erró Lutin y detuvo el tiro Chispi para generar la única ventaja de la tanda. Después marcaron Pablo Ramírez, Mellado y Juninho para certificar el triunfo cartagenero.

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Así, el Jimbee Cartagena se hace con el tercer puesto de la Champions League por segundo año consecutivo.