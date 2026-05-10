Isa Pelegrín y Juan Merino triunfan en la Night Run Arx Asdrubalis

A través de un recorrido cargado de historia por las Cinco Colinas, murallas y puertas de la ciudad de Cartagena, se celebró la octava edición de la Night Run Arx Asdrubalis, prueba nocturna organizada por la Federación de Tropas y Legiones de las fiestas de Carthagineses y Romanos, donde Isa Pelegrín y Juan Merino se hicieron con los triunfos absolutos.

En una noche fresca, Merino, llegado desde la localidad jienense de Porcuna, se impuso al triple ganador de la Ruta de las Fortalezas, Ramón Navarro, con un tiempo de 36:39. El atleta de Pozo Estrecho fue segundo con 36:44, mientras que completó el podio Germán Gutiérrez, con 36:47. Mención especial para el Master 55 Andrés Rosique, quien con 36:52 logró una brillante cuarta plaza.

La prueba femenina la encabezó Isa Pelegrín, del Runtritón Cartagena, con 41:14. Segunda acabó María de los Llanos García López, con 44:06, mientras que tercera acabó Virginia Yepes, con 45:27.

Las mejores imágenes de la VIII Night Run "Arx Asdrubalis" en Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Campeones por categorías

Por categorías, los mejores en hombres fueron Andrés Rosique (M55), Álvaro Franco (senior), Pablo Otón (M45), Juan Pedro Solano (M35), Joaquín López (M50), Juan Martínez (M40), Manuel Lozano (M60), Manuel Martínez (promesas) y Alberto Rodríguez (M65). Y en mujeres, Rocío Aledo (M35), Paula Sánchez (promesas), Kleine Idalit Gómez (M50), Teresa López (M55), Lorena Ríos (M40), Minerva González (M45), Luisa María Marín (M60) y Marie Richard (M65).

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Pruebas para menores

También se celebró una carrera de cuatro kilómetros para menores donde los ganadores fueron Moisés Martínez y Daniela Antón, en juveniles, y Jorge Alcaraz y María Zamora, en cadetes; y otra de 2 kilómetros donde David Jiménez y Cloe Ortín (infantiles), y Paco Morales y Carlota Alcaraz (alevines), subieron a lo más alto del podio. La jornada deportiva se completó con una marcha senderista que congregó a numerosos participantes.