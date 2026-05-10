Curro Torres: "No hemos estado acertados, soy el máximo responsable"

El Real Murcia volvió a las andadas y acabó fracasando en su propio estadio. Después de los dos buenos partidos por tierras catalanas, ante el Europa y Sabadell, regresó a Nueva Condomina con la intención de sumar los tres puntos y alejarse de la zona de descenso, pero terminó siendo todo lo contrario. Los de Curro Torres pudieron haber ganado fácilmente, porque tuvieron ocasiones de todos los colores, pero no estuvieron acertados de cara a portería; en cambio, el Betis Deportivo supo aprovechar sus oportunidades y dejó al cuadro grana a tres puntos de distancia de la zona roja. Curro Torres tiene mucho trabajo que hacer en estos dos últimos encuentros que quedan por delante y donde se sentirá forzado a arriesgarlo todo por mantener la categoría.

"Quizás nos haya faltado algo más de calma a la hora de tener el balón. Hemos estado algo más espesos, pero aun así hemos tenido opciones de hacer ese segundo gol. Lo que ha marcado la diferencia es que no hemos estado del todo acertados en el área contraria", comentó Curro Torres.

"Cuando nos hemos ido al descanso con el 1-2 en el marcador, a la vuelta, nos ha costado entrar durante los primeros cinco minutos, pero después el equipo ha estado bastante bien, en el control y en la presión, creando varias ocasiones para hacer el empate. La diferencia ha sido que ellos en sus dos únicas ocasiones en el primer tiempo hicieron dos goles y eso a nivel mental nos ha hecho daño", dijo.

Los jugadores del Real Murcia se retiran del terreno de juego tras la derrota ante el Betis Deportivo. / Juan Carlos Caval

"Durante la semana los chicos han marcado goles durante los entrenamientos, pero hoy no han estado acertados y se han ido fuera. Es una cuestión de insistir, dar confianza, trabajarlo. La semana pasada, con menos, logramos hacer dos goles y parece que solo podemos hacer goles difíciles y estamos fallando en las más sencillas", mencionó Curro Torres.

"Me preocupa no crear esas acciones de gol y hoy no ha sido el caso. Creo que también tenemos que mejorar a nivel defensivo, sobre todo en esa única acción que han tenido en el primer tiempo que ha terminado en gol. Hay que mejorar en la defensa y en el ataque, ser muchísimo más sólidos y eso se hace con trabajo", mencionó el técnico del Real Murcia, Curro Torres.

"Soy el máximo responsable y me tengo que exigir en todas las áreas. Como soy el máximo responsable, todo lo que pase en el terreno de juego es mi responsabilidad y por eso me tengo que autoexigir. No es solo cuestión de jugar bien, sino que también tengo que hacer que se consigan los resultados. Hay que seguir trabajando para darle la vuelta a la situación", añadió.

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"Yo tengo una responsabilidad y me preocupa desde el primer día que vine aquí. Yo llegué para cumplir unos objetivos, lo cual he intentado hacer lo mejor posible para conseguirlos y ahora voy a seguir haciéndolo de la misma forma. Nosotros tenemos que centrarnos en el partido ante el Torremolinos", comentó.