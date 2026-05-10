Carreras populares
La carrera 'Corre para dar vida' reúne a tres mil participantes en Murcia
Marta Madrid y Claudio Di Pietro se imponen en una cita con final en la Plaza de Toros
La carrera popular ‘Corre para dar vida’ celebró su primera edición por las calles de Murcia con unos tres mil participantes en una jornada solidario para conmemorar el II Día Regional del Donante de Órganos Sólidos y Medula Ósea. Con salida en el Centro de Hemodonación y meta en la Plaza de Toros de Murcia, Marta Madrid Turpín y Claudio Di Pietro fueron los más veloces en la distancia de diez kilómetros, mientras que en los 5K, Antonio Montoya y Malú Ortín fueron los más rápidos en cruzar la línea de meta.
Di Pietro se impuso con un registro de 30:58, con Andrés Dólera (31:21) y Benjamín Navarro Martínez (31:46), en la segunda y tercera plaza. En mujeres, Madrid cruzó la meta con un tiempo de 36:05, completando el podio la santomerana Inma Pérez (36:07) y Sara Merino (38:00).
Campeones por categorías
Los mejores por categorías fueron Juan Carlos Sánchez y Cristina López (M35), Claudio Di Pietro y Ana Lentijo (M40), Benjamín Navarro e Inma Pérez (M45), Mateo Pesquer y Eugenia Piñero (M50), José Luis Murcia y Alba Pérez (M55), Jesús Frutos y Rosa Vicente (M60), Antonio Buendía (M65), Francisco Romeo (M70), Fernando Sánchez-Parra y Sara Merino (senior), y Guillermo Blanquer y Marta Madrid (sub-23).
Montoya y Ortín, en 5K
En la distancia de 5K, Antonio Montoya (14:09), del Grupo Alcaraz, batió por solo un segundo a su compañero de club Sergio Garijo (14:10), adjudicándose la tercera plaza Jorge Rodríguez (14:32). Más clara fue la victoria de Malú Ortín, del Pan Moreno, con un tiempo de 16:32, siendo segunda Elena Montesinos (17:39), y tercera, Yasmina El Amraoui (18:55).
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo
- El ‘Atapuerca murciano’ donde un lince de hace un millón de años apareció rodeado de rinocerontes y tigres dientes de sable
- Temor ante las oposiciones de Educación en la Región: algunos tribunales superan ya los 75 aspirantes
- Alarma al incendiarse un avión al aterrizar en el aeropuerto de Corvera: 'Salían llamas y humo del morro
- Las tormentas vuelven a descargar con granizo en el Campo de Cartagena
- El Ministerio pone fecha al inicio de las expropiaciones para construir el primer tramo del Arco Norte de Murcia
- Un nuevo embalse de seguridad de 250.000 m3 garantizará el abastecimiento de 12 municipios de la Región
- Murcia abre sus museos del 12 al 23 de mayo con un centenar de actividades gratuitas por el Día Internacional de los Museos