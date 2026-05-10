La carrera 'Corre para dar vida' reúne a tres mil participantes en Murcia

La carrera popular ‘Corre para dar vida’ celebró su primera edición por las calles de Murcia con unos tres mil participantes en una jornada solidario para conmemorar el II Día Regional del Donante de Órganos Sólidos y Medula Ósea. Con salida en el Centro de Hemodonación y meta en la Plaza de Toros de Murcia, Marta Madrid Turpín y Claudio Di Pietro fueron los más veloces en la distancia de diez kilómetros, mientras que en los 5K, Antonio Montoya y Malú Ortín fueron los más rápidos en cruzar la línea de meta.

Las mejores fotos de la carrera Corre por la Vida / Juan Carlos Caval

Di Pietro se impuso con un registro de 30:58, con Andrés Dólera (31:21) y Benjamín Navarro Martínez (31:46), en la segunda y tercera plaza. En mujeres, Madrid cruzó la meta con un tiempo de 36:05, completando el podio la santomerana Inma Pérez (36:07) y Sara Merino (38:00).

Campeones por categorías

Los mejores por categorías fueron Juan Carlos Sánchez y Cristina López (M35), Claudio Di Pietro y Ana Lentijo (M40), Benjamín Navarro e Inma Pérez (M45), Mateo Pesquer y Eugenia Piñero (M50), José Luis Murcia y Alba Pérez (M55), Jesús Frutos y Rosa Vicente (M60), Antonio Buendía (M65), Francisco Romeo (M70), Fernando Sánchez-Parra y Sara Merino (senior), y Guillermo Blanquer y Marta Madrid (sub-23).

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Montoya y Ortín, en 5K

En la distancia de 5K, Antonio Montoya (14:09), del Grupo Alcaraz, batió por solo un segundo a su compañero de club Sergio Garijo (14:10), adjudicándose la tercera plaza Jorge Rodríguez (14:32). Más clara fue la victoria de Malú Ortín, del Pan Moreno, con un tiempo de 16:32, siendo segunda Elena Montesinos (17:39), y tercera, Yasmina El Amraoui (18:55).