El Alhama ElPozo desciende a Primera Federación

No hubo milagro. El Alhama ElPozo jugará la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol femenino nacional, la Primera Federación, tras perder en la tarde del sábado ante el Eibar, 2-0, y ganar el Dux Logroño en la mañana del domingo en el campo del colista, ya descendido, el Levante, 1-4.

Paso fugaz por la máxima categoría del fútbol femenino tal y como ocurrió hace tres campañas.

Los números cosechados del equipo alhameño a falta de dos jornadas no invitaban a ser optimistas aunque es cierto que desde la jornada veintidós cuando el Alhama ElPozo perdió ante el Sevilla, la mejoría en el juego ha sido ostensible y algunos resultados negativos cosechados desde entonces no han estado acordes con los méritos de las azulonas.

Setenta y dos goles en contra, siendo el equipo más goleado de la Liga F, y solo cuatro victorias, no podían dar para mucho.

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La penúltima jornada se jugará el martes, veintiséis de mayo a las siete de la tarde en el estadio Artés Carrasco. Alhama-Levante. Unos días después, terminará la competición en Lezama. Athletic-Alhama.