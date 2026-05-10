El Águilas golpea primero en Utebo y toma ventaja hacia El Rubial

Aunque la ventaja pudo ser mayor, sobre todo por la cantidad de ocasiones que tuvieron los costeros en la primera parte, el Águilas FC tuvo que conformarse con salir de Utebo con una mínima ventaja para decidir la primera eliminatoria de ascenso en el Centenario El Rubial. Los de Adrián Hernández disputaron un partido muy serio, fueron muy superiores en la primera entrega y tuvieron ocasiones de gol suficientes como para haberse ido al descanso con una amplia ventaja, pero solo pudieron adelantarse con el gol de Pipo a los siete minutos. En el segundo acto, los blanquiazules supieron controlar el partido, dejaron a los locales jugar hasta el centro del campo, gestionaron bien las posesiones de los aragoneses y se mostraron como un equipo con oficio.

Arrancó mejor el equipo costero, llevando la iniciativa y teniendo el balón, con Pipo como protagonista en todas las jugadas ofensivas. A los siete minutos, en una jugada personal, cruzó el área y batió con un lanzamiento raso para adelantar a los de Adrián Hernández. Con el marcador a favor, no bajaron el ritmo los costeros, que siguieron llegando a la portería de Chanza. Los locales intentaban acercarse al área de Salcedo, a quien apenas inquietaban, mientras los visitantes presionaban la salida de balón del Utebo, una presión que les daba resultado al recuperar el esférico una y otra vez.

Tan solo un lanzamiento lejano de Cotos, que atrapó sin problemas Castedo, fue la única ocasión de los locales. En cambio, en los de Adrián Hernández se sucedían las ocasiones: Guti le quitó el balón a Héctor Martínez cuando se disponía a lanzar a puerta; un centro desde la banda derecha de Javi Pedrosa lo remató Javi Castedo ajustado al larguero; y, de nuevo, Pedrosa centró desde la derecha para que Pipo controlara en el punto de penalti y la dejara de cara a Javi Castedo, quien volvió a lanzar por encima del larguero. En el tiempo añadido, Boris Kouassi robó el balón en la línea divisoria y llegó a la frontal del área, pero Chanza despejó su lanzamiento. El rechace llegó a Javi Castedo, que de nuevo no encontró portería, al igual que Mario Abenza en un remate de cabeza tras un centro de Javi Pedrosa.

Los locales comenzaron a tener el balón en la segunda parte, pero sin saber cómo superar a los costeros, que se mostraban muy sólidos en la medular. La presión de los de Adrián Hernández en la salida de balón ya no tenía tanto ímpetu como en el primer acto: dejaban jugar a los locales hasta el centro del campo, donde los dejaban sin ideas. Con la entrada de Chris Martínez y Kevin Manzano, los costeros comenzaron a buscarlos sin transiciones en la medular. En uno de esos balones largos, Kevin Manzano centró buscando a Chris Martínez, pero el balón se envenenó y salió ajustado al larguero. Después llegaron las prisas de los locales y comenzaron a pisar el área de Salcedo, algo que aprovechaban los costeros para salir rápido en busca del área rival. Kevin sirvió a Aitor, quien en la frontal volvió a lanzar por encima de la portería.

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En el tiempo añadido llegó la incertidumbre, con un gol desde la frontal de Carlos Beitia que lograba empatar el partido. No quería el Águilas perder un encuentro que había tenido controlado y en el que había sido superior, por lo que Kevin Manzano impartió justicia: tras un robo de balón de Aitor, recibió de este y batió a Jorge Chanza desde la frontal del área, dando la victoria al equipo costero y una ventaja muy importante para la vuelta del próximo domingo en el Centenario El Rubial.