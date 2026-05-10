El Águilas FC afronta su primera parada por el ascenso ante el Utebo

Arranca el camino hacia la Primera Federación del Águilas FC. El conjunto costero inicia hoy los play off de ascenso visitando al Utebo, un equipo zaragozano que finalizó la liga regular en la cuarta posición del Grupo II de Segunda Federación. Los aragoneses destacan por su poderío ofensivo, y es que han llegado a marcar 56 goles. Eso hará que esta tarde a las cinco se enfrente uno de los equipos más realizadores de la categoría contra uno de los más sólidos en defensa -el Águilas FC solo ha encajado 25 goles-.

La expedición blanquiazul, que partió ayer a primera hora de la mañana, realizó una sesión de entrenamiento en Paterna, antes de llegar a media tarde a Zaragoza. Los aficionados costeros que se desplazan, alrededor de un centenar, no lo hacen en viajes organizados, sino en vehículos particulares. Algunos de ellos ya están en Zaragoza desde el viernes, demostrando la confianza y el apoyo a su equipo.

Los de Adrián Hernández afrontan la cita con varios jugadores entre algodones. El delantero Chris Martínez, después de un mes en el dique seco, ha empezado a entrenar con el grupo esta semana. Por su parte, el central Antonio Sánchez arrastra molestias desde hace un par de semanas, mientras que Uri está prácticamente descartado. Por otro lado, el extremo Javi Castedo ya jugó unos minutos la pasada jornada a la espera de tener buenas sensaciones.

Noticias relacionadas

Con todas esta adversidades Adrián Hernández puede presentar un once con Salcedo en la portería; con Johan Terranova y Héctor Martínez en los laterales, quedando Antonio Sánchez y Adri Pérez en el centro de la zaga; Mario Abenza y Yasser son fijos en la medular; los ‘Javis’, Pedrosa y Castedo, entrarán por los extremos; mientras que Kevin Manzano hará enganche con Boris Kouassi como referencia en ataque.