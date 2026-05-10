Unos 3.500 triatletas situaron a Águilas como el epicentro del triatlón nacional con la celebración de la Copa del Rey Suzuki, Copa de la Reina Iberdrola y los Campeonatos de España de Relevos. Las pruebas se celebraron en el entorno del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena, en donde estaba situada la zona de transición, a unos pocos metros la playa de Las Delicias, desde donde comenzaron todas las carreras con el segmento de natación, para después afrontar el segmento de ciclismo por el vial de circulación, y la carrera a pie por los paseos de la Bahía de Levante.

Águilas corona a los mejores clubes del triatlón nacional | JAIME ZARAGOZA

En la primera de las dos jornadas se disputó la Copa del Rey, la Copa de la Reina y Copas Federación masculina y femenina. Las chicas del CD Delikia, con un tiempo de 1h.03:14, fueron las ganadoras con 15 segundos de renta sobr el AD Náutico de Narón, y en tercera posición entró CE Katoa Barcelona, con 1h.04:01.

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El Ciudade de Lugo Fluvial se proclamó campeón de la Copa del Rey con un tiempo de 55:48, necesitando de un sprint para superar por 5 segundos al CEA Bétera. En tercer puesto entraron los vascos del Peñota Dental Triatlón, donde estaba el murciano Sergio Baxter, con un tiempo de 56:05, quien reapareció en esta cita. En la Copa Federación las vencedoras en categoría femenina fueron las chicas del Ciudade de Lugo Flivial, seguidas de los dos conjuntos del CEA Betera. En hombres también ganaron los chicos de Ciudade de Lugo Fluvial, seguidos de CT Albacete y CT Diablillos de Rivas.

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La segunda jornada fue frenética, con la celebración del Campeonato de España de Relevos en las categorías élite, open y talentos. Después de unas pruebas muy disputada desde el inicio, tan solo en los últimos metros se pudo dilucidar el triunfo en hombres, con dominio del Ciudade de Lugo Fluvial con un tiempo de 1h02:34, que superó por un segundo al CD Delikia, que alcanzó la plaza, y el CT Albacete, que entró tres segundos después. En mujeres, con una llegada no tan apretada la llegada como la prueba masculina, también se decidió en la alfombra de meta con ocho segundos de diferencia para posicionarse en el podio, en el que subió a lo más alto el AD Náutico de Narón, con 1h.11:09, superando en 6 segundos al CEA Bétera, y entrando terceras Deporama Triatlón Soriano, con 1h.11:17.

A nivel regional, el mejor resultado llegó en Equipos Open masculino con la séptima plaza del CT Águilas Primaflor, categoría donde el CT Arabí Yecla fue decimotercero. En mujeres, el Arabí Yecla fue decimocuarto.

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Las pruebas contaron con numeroso público llegado desde diferentes puntos del país para seguir una de las competiciones con más participantes de la temporada de triatón.