Un UCAM Murcia histórico, pero sin permiso para relajarse

El UCAM Murcia CB afronta el tramo final de la Liga Endesa instalado en un escenario que hace no tanto parecía reservado solo para unos pocos. A falta de cinco jornadas para que concluya el calendario regular, el conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia en el play off, la tercera en sus cuarenta años de vida, y pelea por defender una plaza entre los cuatro primeros, un objetivo que le permitiría afrontar las eliminatorias por el título con el factor cancha a su favor.

Pero en el Palacio nadie quiere confundir la ambición con la costumbre. De los cinco partidos que le restan al UCAM Murcia, tres serán ante su público. Y sacarlos adelante le permitiría igualar su mejor marca como local en una misma temporada, la conseguida en la 2023-2024, cuando alcanzó las finales de la ACB, cuando tan solo cedió dos derrotas.

El equipo de Sito Alonso recibe esta tarde al Bàsquet Girona (18.00 horas, DAZN) después de la dolorosa derrota sufrida en la prórroga ante el Real Madrid, un partido en el que los universitarios llegaron a dominar y en el que firmaron una primera parte histórica. Lejos de quedarse en el golpe, el UCAM busca transformar esa frustración en una nueva respuesta competitiva, como lleva haciendo durante este mismo ejercicio y también en anteriores.

David DeJulius, del UCAM Murcia, celebrando en el Palacio la victoria ante La Laguna Tenerife. / Juan Carlos Caval

"Es bueno disfrutar de que tu equipo sea competitivo, pero es malo pensar que tienes que hacer un esfuerzo menor porque es normal que el UCAM Murcia pueda ganar un partido de baloncesto. Eso sí que es un error gravísimo", comentó Sito Alonso, entrenador universitario, antes de medirse al conjunto catalán.

"Les pido a los aficionados que en estos últimos partidos y en el play off entiendan que la guerra continúa. Tenemos que estar molestando, de una manera correcta, al equipo rival, apoyando a los nuestros y esforzándonos al máximo para conseguir una victoria y llegar lo más lejos posible, sin que haya límite, pero sabiendo lo que cuesta ganar cada cuarto en la liga", aseguró.

Otro récord a tiro

Y es que el conjunto universitario tiene al alcance de la mano batir otro récord esta tarde en el Palacio de los Deportes, ya que una victoria ante el Bàsquet Girona supondría rebasar las 21 conseguidas en la campaña 2023-2024 con cuatro partidos aún por disputarse. El UCAM Murcia afrontará este encuentro con la duda hasta última hora del pívot Devontae Cacok, ya que no ha podido entrenar durante la semana con normalidad debido al golpe sufrido en el hombro durante el encuentro ante el Real Madrid de la pasada jornada.

Radebaugh, Cacok y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

"En principio yo no cuento con él. Otra cosa es que antes del partido se pruebe y pueda formar parte del equipo. Entonces tomaré la decisión en función del nivel táctico y de lo que hemos trabajado durante la semana", comentó también Sito Alonso en la previa.

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El Girona, con la mira puesta hacia Europa

El Bàsquet Girona, por su parte, que viene de ganar al Casademont Zaragoza tras romper una mala racha de tres derrotas consecutivas, cuenta con la baja ya conocida de Maxi Fjellerup, pero recupera tanto a Nikola Maric como a Juan Fernández. El conjunto que dirige Moncho Fernández ocupa la décima posición de la ACB con 13 triunfos en su casillero y pelea por ganarse una plaza para una competición europea la próxima campaña por detrás de Unicaja y Bilbao Basket, rivales que se encuentran a tres triunfos de distancia.