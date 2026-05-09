La Minera se trae de Coria un valioso empate para la vuelta

La Deportiva Minera volvió de tierras extremeñas con las manos vacías de goles, pero con la maleta cargada de algo más valioso en este momento de la temporada: el control de su propio destino. El empate a cero cosechado ante el Coria en la ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera RFEF es, a la luz de lo visto sobre el césped, un resultado que se ajusta como un guante a lo que el conjunto minero necesitaba y, sobre todo, a lo que fue a buscar desde el primer minuto.

Checa envió a sus hombres al feudo cauriense con un mensaje claro en la pizarra y en la cabeza de cada futbolista: que no pasaran muchas cosas. Y prácticamente no ocurrió nada. Noventa y pico minutos de encuentro en los que el fútbol, en su expresión más espectacular, brilló por su ausencia, pero en los que la inteligencia táctica y la disciplina colectiva de la Minera estuvieron muy presentes. Un choque dominado por el miedo y el respeto mutuos, en el que los dos equipos renunciaron a arriesgar y en el que el centrocampismo fue la nota dominante.

El Coria, que ejercía de local y que necesitaba una victoria para encarar la vuelta con ventaja, fue el conjunto más propositivo de los dos. El cuadro extremeño intentó llevar la iniciativa y mover el balón con más ambición, pero careció de la capacidad de hacer daño a una Minera que, ordenada y compacta, nunca se vio en serios apuros. La escuadra cartagenera se replegó con criterio, apretó las líneas, no sufrió y fue consciente de que el verdadero partido se jugará el próximo fin de semana en casa. Cuando tenía el esférico, intentaba estirarse, pero muy lejos de lo que se le ha visto al cuadro rojillo este curso, sobre todo en casa.

Porque es ahí, en Llano del Beal, donde la Deportiva Minera es un equipo diferente. Durante toda la temporada liguera, el conjunto que dirige Checa ha sustentado su solidez en el factor campo propio, un fortín donde en lo que va de 2026 no ha conocido la derrota.

En cuanto al apartado técnico, las ocasiones fueron tan escasas que es fácil enumerarlas. La más clara del conjunto minero llegó en una acción por la banda izquierda protagonizada por Pitu, cuyo balón encontró a Omar Perdomo en el balcón del área. El remate del mediapunta canario se marchó por encima del travesaño, en lo que fue la única acción de verdadero peligro generada por los visitantes en todo el encuentro. El Coria, por su parte, estuvo cerca del gol en el tramo final en un córner en el que el propio guardameta de la Minera, Álex Lázaro, no calculó bien su salida y estuvo a punto de propiciar un susto mayúsculo a los suyos. Fueron, en resumen, las dos únicas imágenes de peligro real de un duelo que no quedará en el recuerdo.

La única nota negativa del día la puso Roberto Alarcón, que tuvo que retirarse lesionado en el minuto 30 entre la preocupación del banquillo minero. Su presencia en el partido de vuelta es una incógnita que habrá que despejar en los próximos días y que podría condicionar la confección del once con el que Checa quiera afrontar la cita decisiva.

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Con todo, el balance del viaje a Coria es positivo. Objetivo cumplido, eliminatoria igualada en el ecuador; la vuelta en casa y un hipotético empate le vale al conjunto cartagenero. La Minera tiene en su mano decidir su futuro, donde más cómoda se siente. Llano del Beal espera. La resolución el domingo que viene a las 12:00 en el Ángel Celdrán.