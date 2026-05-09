La Minera inicia en Coria su camino a la Primera RFEF

La Deportiva Minera inicia este fin de semana el camino largo hacia la Primera Federación. Después de que el gol de Dieguito en el tiempo de descuento para el Extremadura frustrara en el último suspiro las aspiraciones de ascenso directo del conjunto de Llano del Beal, el cuadro cartagenero ha tenido que resetear rápidamente y poner el foco en el play off. La primera parada de ese camino tiene nombre y dirección: el estadio de La Isla, en Coria, localidad cacereña a orillas del Alagón, en el corazón de Extremadura.

El rival es un hueso duro de roer. El Coria cerró la fase regular en quinta posición del Grupo V con 57 puntos, fruto de un tramo final de temporada verdaderamente notable: cuatro victorias en los últimos cinco compromisos ligueros que le dieron el billete para las eliminatorias. Su mayor fortaleza reside precisamente en casa, donde ha acumulado 35 de esos 57 puntos, lo que convierte el estadio de La Isla en un fortín de indudable exigencia para cualquier visitante. El técnico Ray Rosa ha construido un bloque sólido y comprometido, con el delantero Domingo Mba como estandarte ofensivo. El atacante, internacional con Guinea Ecuatorial, ha firmado una temporada de notable rendimiento con nueve goles y tres asistencias, y se erige como uno de los principales peligros en las filas locales.

Frente a ese escenario, la Deportiva Minera llega con los deberes hechos y el vestuario recompuesto anímicamente tras el duro golpe de la semana anterior. Su técnico, Checa, podrá contar con toda la plantilla disponible, por lo que no se esperan novedades en el once inicial. Todo apunta a que el entrenador apostará prácticamente por el mismo equipo que venció al Lorca Deportiva el pasado fin de semana por 1-0, una formación que ha demostrado sobradamente su solidez y su capacidad para competir a alto nivel. Sobre todo con un Omar Perdomo, estandarte del ataque rojillo, que afronta este play off en un magnífico estado de forma.

El objetivo declarado del vestuario minero es claro y sin matices: ganar en Coria y regresar a Llano del Beal con ventaja en el marcador global para afrontar el partido de vuelta, fijado para el domingo 17 a las 12:00, con la máxima de las convicciones. Aunque el reglamento de la eliminatoria contempla que, en caso de empate tras la prórroga del duelo de vuelta, el conjunto mejor clasificado en liga —es decir, la Minera— se clasificaría para la final, la mentalidad que impera en el club no pasa por especulaciones ni cálculos. Solo hay sitio para una idea en la cabeza de los jugadores de Llano del Beal: ganar.

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La Deportiva Minera sabe que tiene ante sí dos eliminatorias que superar para consumar el sueño del ascenso. La primera comienza en Cáceres, lejos de casa, ante un rival que conoce bien su estadio y que llega con la confianza de haber cerrado la liga en racha. Un duelo de máxima tensión competitiva en el que los mineros deberán mostrar su mejor versión si quieren que el viaje a tierras extremeñas merezca la pena.