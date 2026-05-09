Baloncesto
Liga Endesa: UCAM Murcia - Bàsquet Girona, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 30 de la ACB que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes
En directo: UCAM Murcia - Bàsquet Girona (18.00 horas, DAZN)
*El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, se queda fuera de la convocatoria finalmente por una artritis postraumática en su hombro derecho sufrida en la derrota ante el Real Madrid de la pasada jornada. Su lugar lo ocupa Rubén López de la Torre.
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