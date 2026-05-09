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Liga Endesa: UCAM Murcia - Bàsquet Girona, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de la jornada 30 de la ACB que está disputando el conjunto universitario en el Palacio de los Deportes

Kelan Martin y Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio.

Kelan Martin y Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante un partido en el Palacio. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Bàsquet Girona (18.00 horas, DAZN)

*El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, se queda fuera de la convocatoria finalmente por una artritis postraumática en su hombro derecho sufrida en la derrota ante el Real Madrid de la pasada jornada. Su lugar lo ocupa Rubén López de la Torre.

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