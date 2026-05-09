Liga Endesa: UCAM Murcia - Bàsquet Girona, en directo

En directo: UCAM Murcia - Bàsquet Girona (18.00 horas, DAZN)

*El pívot Devontae Cacok, del UCAM Murcia, se queda fuera de la convocatoria finalmente por una artritis postraumática en su hombro derecho sufrida en la derrota ante el Real Madrid de la pasada jornada. Su lugar lo ocupa Rubén López de la Torre.