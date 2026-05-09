El Alhama ElPozo podría descender este domingo si puntúa el Logroño

El Alhama ElPozo podría descender este domingo de forma matemática si el Dux Logroño es capaz de puntuar ante el colista, el ya descendido Levante. Solo un milagro bastante improbable permitiría a las alhameñas seguir con vida. Con estos tres puntos, el Eibar salva la categoría. Los números cosechados por el cuadro azulón no tienen más remedio que ser de un equipo serio aspirante al descenso. El Alhama ElPozo cosechó su 21 derrota, 2-0, ante el Eibar. Las chicas de Randri no lo hicieron mal, pero erraron ocasiones muy claras en el área eibarresa, y dando tantas facilidades en defensa, es complicado pensar en una salvación.

El Alhama volverá a jugar el martes día 26 a las siete de la tarde en el estadio Artés Carrasco ante el colista, ya descendido, Levante.

El equipo alhameño saltó al campo muy metido en el partido sabedor de que solo le valía la victoria para seguir teniendo esperanza de salvación.

El guión de las visitantes fue el mismo de las últimas jornadas. Dar el balón al rival, defender bien y buscar sorprender a la contra.

Las locales eran las claras dominadoras. Tuvieron un par de acercamientos bastante peligrosos al área visitante, pero no hubo quien rematara en los metros finales. La portera local estaba siendo una mera espectadora. En la primera media hora se jugó muy poco. Demasiadas interrupciones sobre todo porque el técnico del Eibar solicitó hasta dos veces, sendas revisiones jugadas punibles en el área alhameña.

La primera le dio la razón. Corría el minuto diecinueve cuando Moreno centró por la derecha y el balón pegó en el brazo de la defensora alhameña, Yannel. Tras un buen rato de revisión, la colegiada de Mérida decretó el punto de los once metros. Lanzó Camino, engañó a Sol Belotto y adelantó a su equipo.

Nadie merecía ir por delante.

Poco después, el entrenador local volvió a pedir revisión por otro posible penalti, pero esta vez la colegiada decidió que no había pasado nada.

La ocasión más clara del Alhama la tuvo Yiyi en el minuto treinta y tres. La colegiada alhameña vio a la portera Astralaga muy adelantada, envió una vaselina, pero el cuero salió muy por encima del larguero.

La colegiada añadió siete minutos al primer tiempo. Dentro del mismo, Belén recibió escorada a la izquierda, disparó raso, pero la cancerbera local no tuvo problemas para hacerse con el cuero.

Con esa ventaja mínima se llegó al descanso merced a un penalti. A tenor de lo presenciado, el resultado debió ser empate a nada, aunque la ocasión de Yiyi fue la más clara del choque.

No hubo novedades en ningún sentido en el inicio del segundo tiempo. Salieron las mismas protagonistas.

El Eibar intentando dormir el partido, defendiendo con balón. El Alhama buscando el empate y lo pudo lograr en el minuto cincuenta y nueve. Estefa metió un balón al área, tocó de cabeza, Mari Jose y Belén, sin oposición dentro del área pequeña con toda la portería para ella, remata fuera. Errando ocasiones tan claras, es complicado ganar un partido.

En el sesenta y ocho, Estefa de cabeza falla otra ocasión muy clara, tras un corner.

Cuando parecía que el empate estaba cerca, llegó el segundo del Eibar. Acción muy mal defendida por la zaga alhameña. Centro de Iribarren desde la derecha al segundo palo y allí, Carmen, libre de marca, bate a Sol de gran derechazo. Jarro de agua fría para las azulonas.

El Alhama siguió llegando con peligro merced a ese juego vertical. Cuando restaban siete minutos la colegiada escamoteó un penalti por una manos claras de Garazi. Tras revisión no lo consideró la colegiada extremeña de forma increíble.

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No hubo mas historia y una nueva derrota subió al casillero alhameño.