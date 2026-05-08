El sueño europeo del Jimbee se rompe en la lotería de los penaltis

Duele porque se creyó. Porque se trabajó. Porque esta tarde, en Pesaro, el Jimbee Cartagena estuvo más cerca que nunca de tocar el cielo con las yemas de los dedos. Hasta que la muerte súbita de una tanda de penaltis lo devolvió, de golpe, a la tierra. El fútbol sala, caprichoso y despiadado como pocos deportes, volvió a cerrar la puerta en el último peldaño. El Sporting Clube de Portugal ha eliminado a los cartageneros en las semifinales de la UEFA Futsal Champions League después de empatar a tres goles en el tiempo reglamentario y en la prórroga, y vencer en la mal llamada lotería de los penaltis. Un vestuario roto. Una afición con el alma encogida. La final soñada no será. Al menos, no esta vez.

Desde el primer segundo se olió que la tarde iba a ser larga. A los cinco segundos de partido —cinco, no cinco minutos— ya tuvo que emplearse Chemi para evitar el tanto de Wesley. Fue el primer aviso de una avalancha de ocasiones que el cuadro luso generó en los compases iniciales. Tomaz y Cortés aparecieron providenciales bajo palos en sendas jugadas; Chemi, entre medias, firmó intervenciones de otro nivel. Costaba imaginar cómo iba a sobrevivir el Jimbee a ese vendaval.

Pero el fútbol sala es así: te castiga cuando atacas y te premia cuando sufres. Y el primero en golpear fue el Jimbee. En una jugada casi aislada entre Waltinho y Tomaz, el primero, con todo a favor, batió al portero para el 1-0. Once minutos de sufrimiento recompensados con un gol que cambió el partido. El Sporting se vio obligado a replantear su ataque, y en ese momento de mayor igualdad el Jimbee encontró su mejor versión. Una jugada larguísima acabó con el balón en los pies de Gon Castejón, que profundizó por el perfil derecho y puso el esférico en el corazón del área para que Cortés rematara al fondo de las mallas. 2-0. El partido se iba al descanso con un resultado quizás injusto con los méritos del Sporting, pero con el Jimbee con la final en la mano. Tan cerca. Tan frágil.

Reacción portuguesa

La segunda parte empezó con otro susto mayúsculo: Mellado, bajo palos, evitó el primer tanto portugués en lo que fue la tercera vez que el Jimbee se libró sobre la línea en este partido. El aviso tenía nombre y apellido: Zicky, desde la frontal, se giró con pausa y colocó un disparo cruzado que acortaba distancias. 2-1. Pero ese tanto dejó una herida más profunda: en la jugada cayó lesionado Chemi, el portero que estaba siendo el mejor hombre sobre la pista. Un golpe durísimo en el momento más delicado.

El Sporting olió la sangre. Felipe Valerio, en una acción individual de calidad, encontró el hueco que necesitaba y Chispi —que ya había aparecido en tres ocasiones— no pudo hacer nada para evitar el 2-2. El empate que nadie quería en el Jimbee, pero que de algún modo aún dejaba al partido abierto. El 2-2 al final del tiempo reglamentario fue casi un alivio para los cartageneros.

En la prórroga el partido se convirtió en un espejo roto de emociones. Tomás Paço apareció para hacer el 2-3 y hundir al Jimbee... pero entonces llegó Gon Castejón, con el equipo volcado en ataque con portero-jugador, para firmar el 3-3 y mantener vivo el sueño. Partido loco, corazones a mil pulsaciones, todo por decidir.

Y llegó la tanda. Diez penaltis. Diez lanzamientos. Diez goles. Nadie falló. Nadie cedió. Hasta que llegó el undécimo, el sexto del Jimbee, y Osamanmusa encaró a Gonzalo —que había entrado exclusivamente para la tanda— y el portero le adivinó la intención. Manos arriba. Balón detenido. Silencio. Tomás Paço no perdonó el suyo y el Sporting se clasificó para la final.

Una imagen del partido entre Jimbee y Sporting / UEFA

Por méritos, por estadísticas, por ocasiones generadas, el que más propuso se clasificó. Pero la crueldad del resultado es exactamente la misma para un Jimbee que dejó el alma entera sobre la pista de Pesaro.

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Ahora toca quedarse dos días más en Italia para disputar un tercer y cuarto puesto que nadie quería, con la única intención de repetir la posición del año pasado y volver a casa con algo de dignidad. El sueño de esta edición ha terminado. Pero la historia del Jimbee en Europa, no. Y la próxima vez que se siente en esta mesa —sea ya el curso que viene o más adelante— se intentará de nuevo. Porque este equipo ya sabe lo que es llegar hasta aquí. Y sabe, también, lo que duele quedarse a las puertas.