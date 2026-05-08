Sito Alonso, del UCAM Murcia: "Ahora es muy fácil hablar de DeJulius, Forrest o Cacok"

Restan cinco jornadas para que finalice el calendario regular de la Liga Endesa y el UCAM Murcia CB se encuentra en plena pelea por amarrar el factor cancha para las eliminatorias por el título. El conjunto universitario tiene en su mano seguir haciendo historia, puesto que se encuentra a tan solo una victoria de rebasar su tope de triunfos en la ACB en una misma temporada (21) y ya tiene en el bolsillo la que será la tercera participación en sus cuarenta años de vida en el play off de la Liga Endesa.

Un play off al que quiere acceder con el factor cancha a su favor, por lo que deberá finalizar entre los cuatro primeros clasificados, lo que supondría también superar el quinto puesto conseguido hace dos temporadas y que posteriormente acabó disputando las finales de la ACB. Por eso, después de la dolorosa derrota ante el Real Madrid, un partido que se decidió en la prórroga tras ir dominando en el marcador durante varios minutos, el UCAM recibe este sábado (18.00 horas, DAZN) al Bàsquet Girona con la intención de retomar el camino del triunfo.

En caso de ganar, serían ya 22 victorias las que contaría la plantilla de Sito Alonso, que no está dejando indiferente a nadie. Especialmente un David DeJulius que en la primera vera ha irrumpido como líder absoluto del equipo gracias a sus actuaciones individuales, pero también colectivas, que están llevando al UCAM Murcia a firmar estos números cuando restan todavía cinco partidos en el curso regular. "Sé que cuando un jugador está haciendo lo que hace, pues obviamente gusta más que cuando no lo hacía. Pero si juega en el UCAM Murcia es porque o somos muy rápidos, que también lo somos, o porque las personas que trabajan aquí para que el equipo se construya están todo el rato pensando en las oportunidades. Pero también tienen un riesgo que algunos no quieren correr. Ahora es muy fácil hablar de DeJulius, es muy fácil hablar de Forrest, es muy fácil hablar de Cacok... bueno, haberlos fichado antes", explicó Sito Alonso sobre los rumores de la última semana de que varios equipos siguen de cerca al base norteamericano de cara a la próxima temporada.

David DeJulius, a la derecha, junto a Devontae Cacok tras volver a ser protagonista en una nueva victoria del UCAMMurcia. / ACB Photo/J. Bernal

DeJulius, que ha sido elegido como uno de los candidatos a MVP de la temporada de la ACB y que cuenta con una opción en su contrato para seguir en Murcia una temporada más, es también el segundo máximo anotador de la competición con una media de 17,52 puntos por encuentro, tan solo superado por Luwawu-Cabarrot, del Baskonia, con 18,22 puntos por partido. "DeJulius que no ha estado más de tres meses en un equipo, que no ha conseguido estos números en su carrera deportiva nunca... Cacok ha estado 20 meses fuera, lesionado, y Forrest quedó último el año pasado, pues fíchalos. Que alguien los quiera fichar ahora es lo más normal, porque visiblemente lo que están haciendo estos jugadores en diferentes momentos de la temporada ante equipos de estos nivel, pues llama la atención", continuó explicando el técnico, que también añadió "que se vayan a ir o no, no es nuestro problema porque si se va vendrá otro seguro, como ha pasado siempre, como ha pasado".

"Eso es lo que estoy hablando de respeto, respetar a lo que pasa en este club, no solo a las personas que pasan por este club, a las cosas que suceden en este club, que no suceden en otros con este tipo de jugadores. Entonces, lo que hay que hacer es eh seguir trabajando y buscar a otros, en eso no hay problema", añadió Sito Alonso sobre este asunto.

Michael Forrest, del UCAM Murcia, durante el partido ante el PAOK. / FIBA EUROPE CUP

Sobre el Bàsquet Girona, el rival de este sábado en el Palacio, Sito Alonso valoró su potencial. "Es un equipo muy especial, que está haciendo un baloncesto muy dinámico y con una capacidad de manejadores muy grande dentro de la plantilla. Tiene cinco o seis jugadores que pueden subir la pelota con bastante habilidad y eficiencia", explicó.

El técnico universitario destacó especialmente la amenaza exterior del conjunto catalán. "El otro día dio una exhibición tremenda en los primeros 20 minutos contra Zaragoza, con un 12 de 15, me parece, en lanzamientos de tres puntos, muchos de ellos lanzados en los primeros seis segundos. Es un equipo que exige un desgaste físico y mental tremendo durante todo el partido", comentó.

El peligro de normalizar

Sito Alonso también quiso poner el foco en la importancia de no "normalizar" las victorias del UCAM Murcia. "Entrar en Europa es un aliciente fantástico y Girona se está jugando todo en ese aspecto. Pero lo primero que tenemos que hacer es no normalizar. Creo que esto es malo", afirmó. El técnico universitario explicó que una cosa es disfrutar de la competitividad del equipo y otra pensar que ganar es algo sencillo: "Es bueno disfrutar de que tu equipo sea competitivo, pero es malo pensar que tienes que hacer un esfuerzo menor porque es normal que el UCAM Murcia pueda ganar un partido de baloncesto. Eso sí que es un error gravísimo", advirtió.

Radebaugh, Cacok y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

Por último, pidió máxima implicación en el tramo final de temporada y en el playoff. "Les pido a los aficionados que en estos últimos partidos y en el playoff entiendan que la guerra continúa. Tenemos que estar molestando, de una manera correcta, al equipo rival, apoyando a los nuestros y esforzándonos al máximo para conseguir una victoria y llegar lo más lejos posible, sin que haya límite, pero sabiendo lo que cuesta ganar cada cuarto en la liga", aseguró.

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Devontae Cacok, en el partido UCAM Murcia-San Pablo Burgos. / | ISRAEL SÁNCHEZ

Cacok, duda

Por otro lado, el pívot Devontea Cacok será duda para el partido ante el Bàsque Girona hasta última hora después de que las molestias en el hombro sufridas en el encuentro ante el Real Madrid, debido a una mala caída, le hayan impedido entrenar durante toda la semana. "Cacok no ha entrenado durante toda la semana y en principio yo no cuento con él. Otra cosa es que el sábado se pruebe y pueda formar parte del equipo. Entonces tomaré la decisión de si sí o no en función del nivel táctico y de lo que hemos trabajado durante la semana", comentó Sito Alonso, quien podría incluir en la convocatoria a Rubén López de la Torre o Lee Aaliya en caso de que Cacok sea finalmente baja.