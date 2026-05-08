Primera RFEF
El Real Murcia, a evitar cerrar su peor curso como local en Primera RFEF
Los granas tienen que ganar los dos partidos que quedan en NC para maquillar sus pobres números
Ver ganar al Real Murcia en Nueva Condomina se ha convertido en una misión casi imposible desde que el equipo grana se instaló en Primera RFEF. En su estreno, con Mario Simón en el banquillo, solo se celebraron siete victorias en 19 partidos; una temporada después, los triunfos fueron ocho; y el pasado curso, pese a que el equipo jugó en el play off, sumar de tres en el estadio murcianista siguió siendo una asignatura pendiente. Solo 30 puntos pudieron sumar los de Fran Fernández, apenas el 52% de los puntos disputados. Pues, para desgracia de los aficionados granas, en esta liga 25-26 las cosas incluso han empeorado. De hecho, si el Real Murcia no suma los 6 puntos que le quedan por jugar en su estadio, estaríamos hablando de los peores números en los partidos celebrados en NC.
Porque, ahora mismo, cuando quedan dos jornadas por disputar en el recinto murciano -este domingo llega el Betis Deportivo y en la jornada 38 los de Curro Torres recibirán al Eldense-, el Real Murcia es el quinto peor local del Grupo II. De 17 encuentros disputados, solo seis han acabado con victoria. Se han perdido otros seis y en cinco no se pasó del empate. En total, el Real Murcia ha acumulado 23 puntos, una cifra mediocre para un equipo que cuenta con 18.000 abonados y que cada semana disfruta del apoyo leal de sus seguidores.
Con solo 23 puntos, los murcianistas se encaminan a firmar su peor año como local en Primera RFEF. Solo ganando los dos encuentros que restan en Nueva Condomina podrían los de Curro Torres maquillar esa estadística negativa. Aunque ya no pueden alcanzar los 30 puntos del pasado curso con Fran Fernández, pueden por lo menos igualar los 29 de las dos primeras campañas en esta tercera categoría.
Para ello primero tendrían que ganar este domingo al Betis Deportivo, tres puntos que además dejarían asegurada la permanencia en el Grupo II a falta de las dos últimas jornadas. Esos tres puntos elevarían a 26 los sumados como locales y permitirían a los aficionados celebrar el séptimo triunfo en casa. Y es que hasta el momento, el Real Murcia solo ha sido capaz de ganar a Juventud Torremolinos, Nástic, Alcorcón, Europa, Tarazona y Atlético Madrileño. Ese triunfo frente al filial rojiblanco el 5 de abril fue el último hasta el momento. Porque ante el Antequera -17 de abril-, los de Curro Torres volvieron a las andadas, cayendo derrotados en el último suspiro (2-3).
Solo 19 goles a favor
Solo ha ganado el Real Murcia seis partidos en su campo este año, pero es que los murcianistas solo han sido capaces de anotar 19 goles en las porterías de Nueva Condomina, encajando hasta 20. Números goleadores de equipos de descenso como el Marbella o el Sevilla Atlético, ambos ya desahuciados.
Curro Torres: «Queremos sentir el apoyo de la afición en los momentos complicados»
Curro Torres aprovechaba la rueda de prensa de ayer para pedir el apoyo de la afición ante la necesidad de sumar los tres puntos. «Siempre es agradable jugar en casa, delante de nuestra gente y esperemos tener ese apoyo que para nosotros es necesario. Queremos sentir ese empuje en los momentos complicados del partido», comentó para decir también que «las sensaciones del equipo son buenas pues está muy vivo y ahora tenemos que transmitirlo el domingo en nuestro estadio», añadía el preparador murcianista.
Sobre el Betis Deportivo el entrenador grana destacó el peligro que tiene «un rival con mucho talento individual» y añadió que deben «contrarrestarlo con nuestras armas de la mejor forma posible». «La clasificación te pone en el lugar que te corresponde por los méritos que has hecho y tenemos que conseguir estos tres puntos para estar mucho más tranquilos», apostilló el técnico grana en la sala de prensa. Para este choque sigue pendiente de si podrá contar con los lesionados Jorge Mier, Jon García, Ekain Zenitagoia y Juanto Ortuño.
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