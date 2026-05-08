La razón por la que tres 'gigantes' del UCAM se pasan la baloncesto en silla de ruedas

La I Jornada de Convivencia ‘Familia Inversus’ 2026 dejó el pasado jueves algunas imágenes inéditas y tremendamente sorprendentes, como la de tres auténticos gigantes del UCAM Baloncesto Murcia, Kaiser Gates, Emanuel Cate y Jonah Radebaugh, compitiendo en silla de ruedas. El evento, de carácter solidario, convocó a medio centenar de deportistas profesionales y de base, pertenecientes todos ellos a entidades patrocinadas por la compañía murciana Inversus, que en los últimos años se ha convertido en una referencia internacional en el ámbito de las finanzas. Ello hizo posible que sobre el parqué del pabellón Príncipe de Asturias se dieran cita algunos deportistas tan reconocidos como los tres jugadores de basket mencionados, integrantes de la plantilla del Real Murcia CF como el portero Gazzaniga, Álvaro Bustos y Víctor Narro, la piloto de motociclismo Ana Carrasco, el velocista Sergio López Barranco, campeones de taekwondo como África Pereñíguez y Awa Inés Aw, la internacional del Baloncesto en Silla de Ruedas Carmen Hernández, los exmurcianistas Acciari y Gabi Correa.

El evento, de carácter solidario, convocó a medio centenar de deportistas profesionales y de base. / Juan Carlos Caval

El objetivo de esta jornada iba mucho más allá del deseo de disfrutar de una tarde festiva y de hermanamiento de todos los clubes y deportistas que compiten bajo la marca Inversus, pues se trataba sobre todo de rendir un homenaje a los deportistas que compiten en silla de ruedas y de despertar conciencias sobre la necesidad de apoyar al deporte discapacitado y de base.

Como señaló José Manuel Fernández Madrid, CEO de Inversus, durante la intervención con la que inauguró la jornada, “queremos rendir un homenaje especial a los chicos y chicas del UCAM Baloncesto BSR porque son el mejor ejemplo de superación, de resiliencia, de coraje… Deportistas muy jóvenes que han sabido sobreponerse cada día a sus especiales circunstancias, por lo que su mérito es, si cabe, aún más extraordinario”.

Asimismo, quiso dejar constancia de que “en Inversus siempre hemos creído que el patrocinio deportivo no es una simple transacción de logotipos. No se trata solo de buscar visibilidad. Ese compromiso es nuestra manera de hacer región: invirtiendo en las personas que llevan el nombre de Murcia por el mundo. Entendemos que nuestro éxito debe ir de la mano del éxito de nuestros deportistas; si ellos crecen, la Región crece con ellos. Apostar por el deporte local es nuestra forma de dar las gracias a esta tierra que nos ha visto nacer y prosperar”.

Los participantes en la competición amistosa disputaron una serie de partidos BSR. / Juan Carlos Caval

A lo largo de dos horas, los participantes en la competición amistosa disputaron una serie de partidos BSR, repartidos en cuatro equipos que estuvieron liderados por el propio José Manuel Fernández Madrid y tres entrenadores de renombre, Sito Alonso, el míster del UCAM Baloncesto; Curro Torres, del Real Murcia CF. Todos ellos, al igual que los jugadores que se batieron sobre el parqué, sacaron a relucir su gen competitivo y dejaron de manifiesto que “a nadie nos gusta perder ni a las canicas”, como admitía el entrenador de artes marciales.

Especialmente llamativos fueron los duelos que los mantuvieron en la pista los tres 'gigantes' del UCAM Murcia, Kaiser Gates, Emanuel Cate y Jonah Radebaugh, que dejaron algunas canastas de auténtico genio y que no dejaron de intercambiar bromas cada vez que alguno de ellos fallaba una canasta.

Al término del evento, la piloto Ana Carrasco dejaba constancia de lo mucho que había disfrutado con la experiencia. “¡Me lo he pasado de maravilla! Competir en una silla de ruedas es una sensación muy rara, porque nada tiene que ver con subirse en una moto aunque ambas tengan dos ruedas”, bromeó. Y destacó “lo complicado que es encestar un balón de esta manera. ¡Hasta a los jugadores del UCAM les costaba hacerlo! Por eso hay que valorar tanto el mérito que tienen los deportistas que compiten en esta modalidad”.

Tras la entrega de medallas a los ganadores, los que integraban el Equipo Rojo que lideraba Curro Torres, todos los asistentes pudieron disfrutar de una jornada en la que se respiró el buen ambiente de camaradería y solidaridad.