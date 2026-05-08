La Preferente Autonómica llega a su recta final con ocho equipos soñando

La resolución del panorama en Segunda Federación el pasado domingo llegó como agua de mayo para los equipos de la Preferente Autonómica. La confirmación de que no habrá descensos de la categoría de bronce al fútbol regional tiene un efecto directo e inmediato en la quinta categoría del fútbol español, la primera regional: una plaza de ascenso directo más desde la Preferente a Tercera Federación. En la práctica, eso significa que los tres primeros clasificados subirán de manera directa al término de la liga regular, mientras que del cuarto al séptimo disputarán el play off de ascenso. Y con la posibilidad, todavía abierta, de que ese pastel se amplíe aún más: si se produce un nuevo ascenso de Tercera a Segunda RFEF, una plaza adicional quedaría disponible, aunque esa incógnita no se despejará hasta finales de junio.

Lo que sí es urgente y apasionante es lo que ocurrirá en los próximos dos fines de semana, empezando por la jornada que arranca hoy. Ocho equipos afrontan estos 180 últimos minutos de liga regular con opciones reales de ascenso, en lo que promete ser un final de temporada de infarto.

Hoy arranca la penúltima jornada liguera con mucho que decidir en la parte alta de la clasificación y prácticamente todo decidido en la zona baja.

El Alcantarilla tiene la llave del ascenso directo

El Alcantarilla es el líder y el equipo más cerca de ver cumplido su sueño de retornar al fútbol nacional. El conjunto rojiblanco puede certificar matemáticamente su ascenso a Tercera Federación este domingo, pero el camino no será sencillo: visita Calasparra, precisamente el cuarto clasificado, un rival que también se juega muchísimo y que recibirá al líder con toda la motivación del mundo. Si el Alcantarilla gana en La Caverina, sube de manera directa sin necesidad de esperar a más resultados. Si empata, deberá rezar por un tropiezo de Los Garres para ascender en esta misma jornada. Una derrota complicaría sensiblemente su situación, aunque su posición de privilegio en la tabla le da margen para depender de sí mismo en la última jornada.

Once inicial del Alcantarilla FC / Prensa Alcantarilla FC

Bullas y San Javier, a un paso

Detrás del líder se sitúan dos equipos que también tienen el ascenso al alcance de la mano en esta penúltima jornada. El Bullas Deportivo, con 63 puntos, y el San Javier, con 62, pueden hacer los deberes este fin de semana si los resultados les acompañan. Ganando, unido a un triunfo del Alcantarilla, les daría también el ascenso. Pueden ir de la mano los tres equipos a la Tercera RFEF.

La plantilla del San Javier celebra el triunfo / Prensa San Javier

El Bullas recibe en casa al Lumbreras, que marcha sexto y que llega con la necesidad imperiosa de asegurar su plaza de play off. No será, por tanto, un partido cómodo para los bullenses, que tendrán enfrente a un rival con las mismas ganas de sumar. El San Javier, por su parte, tiene un escenario aparentemente más favorable: visita a un Abarán que ya no se juega nada en la clasificación. Sin embargo, en el fútbol, los equipos sin presión a veces son los más peligrosos.

Los jugadores del Bullas Deportivo posan antes de un partido / Prensa Bullas Deportivo

Algar y Alhama siguen creyendo

La ausencia de descensos en Segunda Federación no solo ha añadido una plaza de ascenso directo, sino que ha revitalizado las opciones de equipos que parecía que no iban a llegar pelear el ascenso. El Algar y el Alhama, séptimo y octavo clasificados respectivamente, se han encontrado de repente dentro del grupo de candidatos al play off y con opciones reales de soñar con algo más.

El Alhama recibe en casa al Bullense, equipo con pie y medio en Primera Autonómica, mientras que el Algar viaja a Archena, un conjunto que ya ha quedado fuera de la pelea por las plazas de ascenso. En ambos casos, los resultados de sus rivales directos condicionarán tanto o más que los propios.

El premio doble de terminar cuarto

Hay un detalle clasificatorio que los equipos tienen presente en estas dos últimas jornadas: terminar cuarto no solo otorga ventaja en el play off, sino que abre una segunda puerta. En el caso de que la plaza adicional vinculada al ascenso de un equipo de Tercera a Segunda RFEF quedara disponible, la normativa establece que esa plaza la ocuparía el mejor clasificado en la liga regular que no haya ascendido por otras vías. Es decir, el cuarto clasificado tendría preferencia absoluta. Terminar cuarto vale, en potencia, dos oportunidades de ascenso. Eso convierte cada punto de aquí al final en un bien de máximo valor.

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El descenso, casi decidido

En la parte baja se pueden confirmar hoy mismos los tres equipos que descienden. Ya está en Primera Autonómica El Raal, último clasificado, pero le pueden acompañar dos más. Esta noche se disputa el choque entre el Lorca Deportiva B y el Beniel. Si los visitantes ganan ya será oficial que Bullense y Ciudad de Murcia también descienden. Ambos equipos necesitan hacer 6 de 6 en este tramo final y una carambola para sobrevivir.