El Jimbee Cartagena inicia el mayor reto de su historia en la Final Four de la Champions

Ha llegado el momento. Después de una temporada larga, exigente y repleta de emociones y con un título ya en las vitrinas, el Jimbee Cartagena se planta hoy en Pesaro para disputar las semifinales de la UEFA Futsal Champions League ante el Sporting Clube de Portugal (17:30, Movistar Plus y La7). Una cita con la historia que el club, sus jugadores y todos sus aficionados llevan prácticamente un año esperando, y que hoy, por fin, se convierte en realidad.

El cuadro dirigido por Duda llega a Italia con la mochila cargada de ilusión, pero también con el recuerdo vivo de lo que ocurrió la temporada pasada, cuando el Jimbee cayó en estas mismas semifinales ante el Kairat Almaty en Le Mans. Esta vez, sin embargo, la historia ya ha empezado a cambiar: en los cuartos de final, el conjunto cartagenero se vengó precisamente de aquel Kairat en un global de 9-5. Esa espina ya está quitada; ahora falta la de pasar a la final.

Trayectoria impecable

El camino del Jimbee Cartagena en esta Champions ha sido sencillamente impecable. Primero de grupo en la ronda principal celebrada en Gliwitz, con un pleno de victorias que incluía un rotundo 5-0 al Kauno Žalgiris. Después, los octavos de final ante el Luxol St. Andrews se saldaron con un contundente 14-2 en el global. Y ya en cuartos, esa remontada frente al Kairat. Todo ello con Waltinho como máximo goleador del equipo con siete tantos.

La expedición del Jimbee Cartagena en Bolonia / Jimbee Cartagena

Dos altas y tres bajas

Las buenas noticias para Duda llegaron estos días con la recuperación de Cortés y Juninho, dos piezas fundamentales del engranaje cartagenero que vuelven a estar disponibles. Las malas, inevitables tras un calendario brutal de cinco partidos en apenas quince días, son las bajas de Lucas Farias, Motta y Renato, que viajan con la expedición a Italia, pero no podrán disputar los partidos. Tres ausencias de peso que el técnico hispanobrasileño asume con honestidad y sin excusas.

Al otro lado estará el Sporting Clube de Portugal, un rival de máxima exigencia y uno de los clubes más laureados de la historia de la competición. Los lusos llegan con 13 presencias en fases finales, récord absoluto, y con dos títulos europeos en sus vitrinas (2019 y 2021). Su camino en esta edición ha sido casi perfecto: arrolladoras victorias en la fase de grupos, 19-3 en el global ante el AEK en octavos, y una sufrida pero merecida clasificación ante el Benfica en cuartos (10-8 en el global). Bruno Pinto encabeza, con once goles, la tabla de máximos anotadores de la competición, e incluso su entrenador, Nuno Dias, ha batido un récord esta temporada, superando a Jesús Velasco como técnico con más partidos en competiciones UEFA de fútbol sala de clubes.

Un rival enorme, sí. Pero el Jimbee no ha ido a Pesaro a contemplar el escenario. Ha ido a ganar. Duda conoce bien lo que es llegar lejos en una Champions: ya llevó al ElPozo Murcia hasta la final de 2008, donde cayó en los penaltis ante el Ekaterinburgo. La deuda pendiente con Europa sigue ahí, y hoy es la oportunidad de empezar a saldarla. Duda, para muchos el mejor entrenador de la historia, quiere su primera Champions.

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El balón parado, los minutos finales y, sobre todo, el corazón de un vestuario que cree en lo que hace, serán las armas del Jimbee. Así lo verbalizó el técnico en la previa. Hoy, el cuadro cartagenero quiere escribir otra página en su historia. Si gana, accederá a la final y se medirá al ganador de la otra semifinal que enfrenta a Palma Futsal y a Etoile Lavalloise.