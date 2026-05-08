El FC Cartagena presiona al play off tras vencer al Alcorcón

Triunfo importantísimo del FC Cartagena frente al Alcorcón. El conjunto de Íñigo Vélez superó al Alcorcón por 2 goles a 1 en el Cartagonova en un partido en el que no podía fallar. El duelo directo entre el Europa y el Villarreal B esta jornada le ofrecía a los albinegros la oportunidad de recortar puntos al play off con una victoria y no la desaprovechó. Marcó Luismi en el 24 tras una gran combinación con protagonismo de Nacho Martínez, hoy extremo izquierdo, y aunque Yael empató antes de la media hora, De Blasis puso con fortuna el 2 a 1 antes del descanso.

La victoria deja al Cartagena en su misma posición, la sexta, pero empatado a puntos con el Europa y a dos unidades del Villarreal B. Tras el duelo directo, necesitará el cuadro portuario otro tropiezo de cualquiera de ellos en las dos jornadas restantes. Ambas se jugarán en horario unificado el sábado 16 a las 21.00 horas de la noche y el sábado 23 a las 18.30 horas de la tarde. El Cartagena se mide al Ibiza en Can Misses y al Betis Deportivo en el Cartagonova.

Frío inicio

Tuvo mucha calma el FC Cartagena al inicio del partido. Quizás demasiada para lo que había en juego, pero también necesaria para elaborar sus jugadas sin la ansiedad que podía generar su necesidad de ganar. Comenzó tratando bien el balón y moviéndolo de lado a lado. Pero, como le suele suceder, sin acierto en los metros finales.

En esos metros intentó Íñigo Vélez algo nuevo, empujado por la baja de Yanis Rahmani. Situó a Nacho Martínez en el extremo izquierdo, desplazó a Kevin a la derecha y dejó la punta del ataque a Chiki con Luismi en la mediapunta. Para evitar metros de carrera al veterano lateral, Luismi intercambió su posición cayendo a banda y dejando el carril central para Nacho, que lo aprovechó sorprendentemente bien.

Los primeros veinte minutos pasaron sin pena ni gloria en un ambiente más frío de lo esperado por la situación. Un error de Lucho, atrapó en dos tiempos un balón manso a sus manos, llevó el susto a la grada sin mayores consecuencias. A partir de entonces comenzó a romperse un poco el partido y, cuando se estiró el Alcorcón, golpeó el Cartagena.

Efectividad máxima

Hubo un ida y vuelta. Larrea perdió un balón comprometido que permitió la contra alfarera y Lucho tuvo que sacar una mano abajo. En la siguiente jugada, Kevin aprovechó los espacios y Luismi chutó a portería sin mucho peligro. No obstante, en la reanudación del portero iba a llegar el primer tanto de la tarde en el segundo tiro a puerta.

Se durmió Rai Marchan con el balón en los pies y Chiki le arrebató la cartera -sin falta- por detrás. De Blasis, de nuevo el mejor de los suyos, encontró a Nacho Martínez reconvertido a mediapunta. Con la clase del mejor centrocampista, Nacho filtró para Kevin y lo plantó sólo delante de Ayesa. Aunque podía haber marcado, el extremo también estuvo lento, pero el corte de un defensor le cayó a Luismi en buena posición. Aunque tenía poco ángulo, la ajustó para superar la salida del portero y hacer el 1 a 0.

Poco le iba a durar la alegría a la parroquia albinegra. Su equipo se adelantó en el 24 y recibió el empate en el 29. Un despiste defensivo -muy similar al que protagonizó Imanol Baz en Algeciras- permitió el 1 a 1. Esta vez fue Aridane quien dejó pisar área a Luis Vacas sobre la línea de fondo y centrar atrás. Yael entró solo para marcar a placer.

El jarro de agua fría se sumó a la lesión de Chiki pocos minutos después. Tras girarse y centrar dentro del área, el ariete madrileño se llevó la mano a la parte posterior del muslo. No pudo seguir. Ortuño le sustituyó a pocos minutos del descanso. Se movía poco el partido y cuando ya todo apuntaba al empate en la primera parte, un golpe de suerte marcó el devenir del encuentro.

Gol psicológico

Ganó Nil Jiménez por insistencia un saque de esquina en el descuento y la jugada terminó en el gol del 2 a 1. El que, a la postre, le terminaría dando la victoria a los portuarios. El centro despejado le cayó a Luismi, quien le pegó de volea desde fuera del área con la fortuna de golpear a De Blasis en el abdomen para terminar dentro de la portería de Ayesa. ‘Gol psicológico’ y a vestuarios.

En la reanudación comenzó mejor el Alcorcón, obligado por el resultado a pesar de que no se jugaba prácticamente nada. Mejoraron los alfareros con la entrada de Vladys y Tounkara y sometieron por momentos al Cartagena. A los cinco minutos pudo poner el empate con un centro que cayó limpio en el área pequeña, pero Aparicio erró la volea. No fue la única jugada que pudo amargar la noche cartagenera.

En la segunda parte, el control fue de los amarillos, aunque las ocasiones se repartieron. El Alcorcón dio un paso adelante y obligó a retroceder a un Cartagena que necesitaba los tres puntos. Aún así no inquietó a Lucho hasta el tramo final. Edgar entró para dar velocidad a las transiciones albinegras.

A diez minutos del final falló la más clara el equipo de Pablo Álvarez. Luis Vacas, que fue el mejor de los visitantes, desaprovechó un pase de la muerte de Vladys, que ganó la espalda a un lento Aridante. La tuvo sin portero, pero la mandó al lateral de la red. Aunque siguió apretando el equipo de Alcorcón, no encontró ninguna tan clara como esa ocasión.

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Hasta el final del partido, el Cartagena cerró huecos y estuvo sólido para evitar el tanto del empate. Con el cansancio visitante, pudo agarrar la pelota el equipo local en el descuento para terminar de dormir el choque. Llegó el pitido final y celebraron los albinegros. Triunfo que da confianza y mete presión. Mantiene vivas sus opciones de play off, aunque necesita que caiga uno de sus dos contrincantes para alcanzar la promoción.