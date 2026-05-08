El esprint final del filial del Betis amenaza al Real Murcia

Se ha metido el Real Murcia en un problema por méritos propios. Lo que estaba destinado a ser una temporada de ensueño se ha convertido en una auténtica pesadilla para el club grana. Durante treinta y cinco jornadas, el cuadro murcianista ha sumado una decepción tras otra y ni siquiera dos cambios de entrenador con tres figuras en el banquillo le han permitido encauzar el curso. Llegado el tramo final, donde el Real Murcia debería estar peleando por el premio más grande, se ve obligado a ganar para mantener la categoría en una situación que abochorna y sonroja a la parroquia grana.

Llega el Real Murcia a la trigésimo sexta jornada de liga con 46 puntos, a 19 del objetivo marcado a inicio de temporada, que era el ascenso directo. A estas alturas no tiene ningún sentido compararse con los mejores equipos del grupo 2 de Primera RFEF. Equipos como el Eldense, el Sabadell o el Atlético Madrileño, que han tenido el orden y el fútbol que le ha faltado al conjunto murcianista.

Más sentido tiene compararse con los peores. El Torremolinos, el Nàstic, el Tarazona o incluso el Betis Deportivo, quien ha pasado de ser un filial desahuciado a una amenaza directa para los de Curro Torres. Porque esos son los nuevos rivales de este Real Murcia que suspira por la salvación. Y porque este último llega a la Nueva Condomina con las armas necesarias para suponer un problema: dinámica positiva y una última bala.

Curro Torres en un entrenamiento / Prensa Real Murcia

Inspiración verdiblanca

El Betis Deportivo ha sufrido una resurrección desde lo más profundo de la tabla clasificatoria para recuperar las constantes vitales. Fue el farolillo rojo durante buena parte de la primera vuelta hasta que Dani Fragoso sustituyó a Javi Medina, despedido por los malos resultados. Ganó únicamente tres partidos en la primera mitad de la temporada y todo el mundo dio a su equipo por desahuciado. Fragoso, no obstante, se ha encargado de mantener vivas las opciones matemáticas del filial bético.

Con el nuevo entrenador, los verdiblancos han ganado más de lo que han perdido, venciendo en ocho ocasiones por las siete derrotas sufridas desde enero. Apenas ha empatado tres veces. El equipo andaluz va a todo o nada. Y le ha salido bien contra rivales como el Sabadell o el Antequera recientemente.

Buena dinámica

Este buen rendimiento durante la segunda vuelta con Dani Fragoso en el banquillo se ha visto potenciado en las últimas jornadas. De hecho, los béticos han sumado más puntos (9) que el Real Murcia (7) en los últimos cinco compromisos ligueros. El Betis Deportivo ha ganado tres de esos encuentros: Sabadell (1-3), Torremolinos (1-2) y Antequera (1-0); y ha perdido dos, contra Eldense (0-1) y Atlético Madrileño (3-1), los mejores del grupo. El Murcia, por su parte, ha vencido al Atlético Madrileño (2-1) y al Europa (0-2), empatando contra el Sabadell (2-2) y perdiendo contra el Nàstic (2-1) y el Antequera (2-3).

Es cierto que el Real Murcia, con 46 puntos, está lejos del Betis Deportivo, con 38. Pero la permanencia la marca el Nàstic con 43. Peligrosamente cerca de los granas. Alcanzable para los béticos. Ahí está la amenaza de este fin de semana.

Última bala

Para el filial del Betis, el partido en Murcia agarra tintes definitivos. Si no logra ganar y Nàstic y Torremolinos sí lo hacen, quedará en una posición muy comprometida. Tanto como a ocho puntos de la salvación con nueve por disputarse. Casi imposible. Con ese ánimo se planta el filial bético en tierras murcianas, lo que puede suponer una gran amenaza o una ventaja si los de Curro Torres saben manejar las emociones.

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El Real Murcia está teniendo grandes problemas para cerrar la temporada. Los mismos que tiene para cerrar los partidos. Una derrota contra el Betis Deportivo le metería de lleno en la pelea con dos partidos por disputar, mientras que una victoria también puede ser definitiva para acabar con esta agonía que está matando a los aficionados granas.