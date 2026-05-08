ElPozo Murcia muere en la orilla ante el Barça

ElPozo Murcia cae en el Palau Blaugrana y pierde el liderato (4-3). El cuadro murciano arrancó espeso el encuentro, pero poco a poco fue despertando. El primer tiempo reflejó bien el trabajo de ambos equipos, marchándose a vestuarios con un 2-2. En el segundo tiempo, ElPozo Murcia volvió a imponerse en el marcador, aguantando su ventaja durante gran parte del periodo. Cuando restaban cuatro minutos para el final, el Barcelona, por medio de Catela y Matheus, acabó dándole el título de la temporada regular al cuadro culé. ElPozo Murcia tendrá que pelear los play off para no acabar firmando una temporada desastrosa sin sumar un título a sus vitrinas.

El Palau Blaugrana se vistió de gala para albergar el encuentro que decidiría el campeón de la fase regular. El Barça partía con ventaja, sabiendo que el empate le beneficiaba por la diferencia de goles entre ambos conjuntos. El técnico murciano, Josan González, sabía que era un encuentro importante de cara a los play off, pero no era vital.

El Barcelona arrancó muy bien sobre el parqué, arrinconando a los murcianos. El cuadro culé logró estrenar el marcador, gracias a un tanto de Matheus, pero el colegiado lo anuló por una falta previa de este. Pero minutos después Sergio consiguió anotar legalmente, después de otro error en la defensa de ElPozo.

ElPozo Murcia sabía que no podía arrastrarse por el parqué, jugándose el título de la temporada regular. Dener buscó un disparo desde la frontal, acabando en un rebote que cazó Marcel con el pecho, igualando la contienda.

Cuando todo parecía que el primer tiempo acababa con el 1-1, ElPozo Murcia y el Barcelona tenían otros planes. Primero fueron los murcianos quienes se adelantaron en el luminoso, después de un centro de Marcel que remató Dener en boca de gol. El cuadro murciano se frotaba las manos, pensando que se iba a vestuarios por delante en el luminoso.

Al Barcelona le quedaba una bala en la recámara y su réplica culé fue inmediata. Martel fue el autor del empate, después de batir a Edu Sousa, tras un lanzamiento de libre indirecto. El primer tiempo consiguió llegar a su final y el empate reinó en el luminoso. El campeón de la fase regular se decidiría en los segundos 20 minutos de juego.

Con la reanudación del último periodo, Josan González sabía que si querían imponerse a los culés, tenían que dar un paso hacia delante. Suerte tuvieron de que, tras una jugada a balón parado, lograron ponerse por delante en el encuentro. Bebe mandó un balón al corazón del área y David Álvarez consiguió meter el pie para mandar el esférico al fondo de la red.

Conforme el encuentro llegaba a su final, llegaron los problemas para ElPozo Murcia. A falta de cuatro minutos para el final, los de Javi Rodríguez tuvieron la oportunidad para igualar la contienda desde la pena máxima. Catela fue el encargado de disparar y no falló. El Barça puso las tablas con tiempo por delante para hacer algo más en el partido.

Tras el empate del Barcelona, Javi Rodríguez mandó a los suyos arriba. Pito cogió el esférico en la frontal y fue amagando hasta la línea de fondo, donde puso un centro al corazón del área. Ahí apareció Matheus, que logró meter el pie entre David Álvarez para mandar el cuero al fondo de la red. El Barcelona logró darle la vuelta al marcador y llevarse el triunfo en su casa.

Noticias relacionadas

Los murcianos tuvieron cerca el triunfo, pero acabaron pagando el pato. Los errores en los primeros tantos condenaron a los murcianos, que vieron cómo se les escapaba el título de la temporada regular. Ahora tienen un partido más de liga para preparar los play off, donde intentarán luchar por el trofeo nacional de liga.