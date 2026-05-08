ElPozo busca en el Palau Blaugrana el liderato a un partido del final de la liga

Gran duelo el que se vivirá esta noche en el Palau Blaugrana con la penúltima jornada (20:30 horas, LaLiga+), que enfrenta a los dos mejores equipos de la competición. Una pelea entre Barça y ElPozo Murcia que decidirá quién se hace con el liderato.

Los murcianos llegan a este penúltimo encuentro de liga con aires renovados después de sumar seis puntos en sus dos últimos partidos y dejar atrás dos empates que sembraron muchas dudas sobre el equipo de Josan González.

El encuentro de esta noche decidirá quién se hace con el liderato. El cuadro culé es ahora mismo el dueño de esa primera plaza, empatado a puntos con los murcianos. La diferencia de goles es lo que hace que el cuadro que parte esta noche como local ocupe el primer puesto, ya que el partido de la ida acabó con empate (2-2).

Los jugadores de ElPozo Murcia celebran el primer gol en el Olivo Arena, obra del meta Henrique / Prensa ElPozo

ElPozo Murcia sabe que no va a ser un duelo sencillo; además, aún se acuerda de lo ocurrido en Copa del Rey. Los de Josan González no saben lo que es ganarle al Barça, ya que en liga acabaron empatando en el Palacio de los Deportes de Murcia, y en la Copa del Rey los culés aplastaron a los murcianos con un contundente 1-7.

«Es un partido para disfrutar», dijo Josan González, quien recordó que «el año pasado, en esta penúltima jornada, estábamos peleando en Burela por entrar en el play off. Ahora hemos sabido darle la vuelta a la tortilla y conseguir una cifra de puntos que recuerdan a la época dorada de ElPozo. Por eso nos hemos ganado poder disfrutar de este gran partido ante un gran rival como es el Barça», mencionó.

«Es un partido importante, pero no vital. Si ganamos y nos eliminan en primera ronda de los play off, será una temporada decepcionante, no un fracaso. Es un partido donde hay mucho en juego», comentó el técnico de ElPozo Murcia.

Noticias relacionadas

El Barça llega a este encuentro con trabajo por hacer si quiere hacerse con el título de la temporada regular. Su empate en la jornada anterior frente al Peñíscola le hizo dar un paso hacia atrás y volver a verse codo con codo con ElPozo Murcia. Los de Javi Rodríguez tienen todo en su mano para dar un gran paso por salir campeón de la temporada regular, pero para ello tendrán que saber frenar a un ElPozo Murcia dispuesto a darlo todo por hacerse con el liderato.