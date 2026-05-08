David DeJulius, en boca de todos pero con un único compromiso con el UCAM Murcia CB

David DeJulius es uno de los jugadores de moda en la Liga ACB, algo lógico por la brillante temporada que está realizado en el UCAM Murcia CB. Coincidiendo con su notable actuación, aunque no fue la mejor de la campaña, ante el Real Madrid -27 puntos y 12 asistencias-, los rumores en torno a su futuro se han disparado. Pero solo hay una realidad: con el único club con el que tiene un compromiso para la temporada 2026-2027, aunque solo sea una opción de un +1 en su contrato, es con el conjunto universitario. Y la otra realidad es que el base ve con muy buenos ojos seguir a las órdenes de Sito Alonso, con quien tiene buena sintonía, en un entorno donde se ha encontrado, desde el primer momento, muy cómodo y seguro, sobre todo después de pasar en dos campañas por hasta cinco equipos desde que acabó su periplo universitario.

DeJulius llegó el pasado verano al UCAM Murcia después de arrancar la temporada 2024-2025 en el Maccabi Tel Aviv y acabar cedido en el Bursaspor turco. Tanto él como su representante, Misko Raznatovic, de la agencia Beobasket, que también tiene en la plantilla universitaria a Dylan Ennis y Toni Nakic, buscaban un entorno estable para demostrar su calidad y elevar su caché. El club le mimó desde el primer día. Tanto a él como a Mike Forrest le puso en pretemporada a Tomás Bellas como instructor con el fin de que ambos conocieran rápidamente la idiosincracia del baloncesto español. Además, el pasado mes de enero logró el pasaporte por Eslovaquia, con cuya selección debutó en las Ventanas FIBA de febrero, contando desde ese momento con pasaporte comunitario.

David DeJulius, base del UCAM Murcia, ante el pívot madridista Alex Len. / ACB Photo/Sara Gordon

Sus actuaciones en Liga ACB, sobre todo las firmadas tras las Copa del Rey, con promedios de casi 23 puntos y 7 asistencias, le han situado en el primer plano. Es candidato a MVP de la temporada en la competición y también a mejor base del año. Su nombre ya se ha situado en la órbita de tres equipos españoles de Euroliga, Barça, Baskonia y Valencia Basket, además del Unicaja Málaga. Solo el Real Madrid está a salvo los rumores entre los clubes con mayor presupuesto del baloncesto español.

Podcast que ahora están tan de moda donde contertulios opinan en algunos casos sin base informativa, noticias periodísticas y, sobre todo, cuentas en la red social de X, que algunas de ellas, desde el anonimato de sus autores, lanzan hasta cinco rumores diarios con un ínfimo porcentaje de acierto, se han encargado esta semana de poner a DeJulius en el radar de todos los clubes españoles capaces de mejorar el contrato económico que tiene en el UCAM Murcia. Pero hay dos realidades. La primera es que ni el jugador, que según fuentes del club, sigue centrado en su trabajo sin dar síntomas de estar ‘despistado’ por las cantos de sirena, ni su representante tienen hoy en día sobre la mesa una oferta en firme. Y la segunda, que aún queda mucho tiempo y que todo puede pasar. Y ante estos escenarios, en el club universitario siguen convencidos de que están en la ‘pole’ para que el jugador siga vistiendo una temporada más su camiseta.

David DeJulius, a la derecha, junto a Devontae Cacok tras volver a ser protagonista en una nueva victoria del UCAMMurcia. / ACB Photo/J. Bernal

El precedente de Campazzo

Cuando terminó la temporada 2015-2016, nadie apostaba un euro por la continuidad de Facundo Campazzo por segunda temporada en la entidad murciana como cedido por el Real Madrid. El argentino fue uno de los artífices de la clasificación por primera vez en la historia para los play off por el título con Fotis Katsikaris en el banquillo. El Bayern intentó llevarse al actual base madridista. De hecho, tenía el acuerdo cerrado con los madridistas. Pero Campazzo, asesorado por su representante, Claudio Villanueva, decidió quedarse para madurar más en un entorno que ya era cómodo para él. Su único objetivo era regresar al Madrid para ser un director de juego importante para Pablo Laso. Y lo consiguió.

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DeJulius no es Campazzo, pero sí es un jugador que ha demostrado sensatez y madurez en los meses que lleva en Murcia. Sin ir más lejos, el pasado domingo arrancó los aplausos unánimes en redes sociales cuando en lugar de lamentar la derrota ante el Real Madrid, puso un mensaje elogiando la extraordinaria actuación de Mario Hezonja. Y gestos como ese solo los llevan a cabo jugadores especiales.