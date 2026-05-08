El Caesa Cartagena se juega la salvación a cara o cruz en Burgos

El Caesa Cartagena afronta hoy (21:00 horas, LaLiga+) en Burgos «un partido de fortaleza mental», en el que la victoria le da la salvación en Primera FEB y la derrota supone su condena con el descenso a Segunda FEB.

El técnico, Roberto Blanco, cuenta con las recuperaciones del ala pívot Adrià Doménech y el pívot Robinson Idehen para este encuentro de la última jornada. Los de la ciudad portuaria están obligados a vencer tras perder sus tres últimos encuentros, el más reciente de ellos el sábado pasado por 72-82 frente al Palencia.

Los blanquinegros sólo ganaron ocho de sus 31 partidos y esta mala racha que tienen abierta les impidió haber asegurado ya una permanencia que no tienen fácil porque enfrente estará un rival crecido, que sí logró ese objetivo con su victoria del mismo sábado por 92-97 en la cancha del HLA Alicante.

Los castellanos, a los que el Caesa venció como local por 89-87 tras dos prórrogas en la primera vuelta, acumulan tres victorias consecutivas, una dinámica opuesta a la de los cartageneros, y son decimoterceros con un bagaje de 9-22. El Caesa ocupa puesto de descenso al ser el decimosexto y penúltimo clasificado, sólo por delante con un triunfo más del colista Melilla. Sin embargo, el hecho de que en la última jornada haya un derbi balear entre el Fibwi Mallorca y el Palmer, dos rivales directos de los cartageneros en la pelea por la salvación, le otorga la ventaja de que su triunfo les valga.

El Caesa Cartagena - Palencia, en imágenes / Loyola Pérez de Villegas

Roberto Blanco, quien podrá contar con todos sus efectivos, incluidos Adrià Doménech y Robinson Idehen, considera que «este es el partido y todo lo que ocurrió antes es pasado y lo que importa es conseguir la victoria tras semanas de muchos altibajos en cuanto a preparación y sensaciones».

«Es un partido de fortaleza mental, de convicción y de sentir que lo puedes ganar. Obviamente tiene su carga táctica y hay que llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas pero lo mental será clave y cada uno debemos visualizar lo que queremos», declaró el de Plasencia.

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El preparador sabe que su rival ya eludió el descenso con su victoria en Alicante pero él se fija en lo suyo. «Que el Tizona esté ya salvado no afecta a la preparación de nuestro partido. Buscamos algunos resortes diferentes y analizamos al rival del mismo modo y queriendo darle tranquilidad y naturalidad a la situación dentro de lo excepcional que es el encuentro», reconoció. n