El Caesa Cartagena consuma en Burgos su descenso a Segunda FEB

No fue una derrota. Fue el instante exacto en el que una historia terminó de romperse delante de todos. El Grupo Caesa Cartagena consumó su descenso tras caer con claridad ante Tizona en un partido que al descanso ya parecía sentenciado (93-80). Como esas relaciones que no explotan de golpe, sino que se van apagando en silencio, hasta que un día ambos entienden que ya no queda nada que sostener.

Porque hay rupturas que llegan con estruendo y otras que se aceptan desde la resignación. Lo de la escuadra albinegra en Burgos tuvo más de eso último. El equipo compareció con la obligación de salvarse, pero jugó como quien llega tarde a intentar recuperar un amor que ya ha tomado la decisión de marcharse. Sin energía, sin convicción y sin respuestas cuando el partido empezó a escaparse demasiado pronto.

Tizona olió el miedo desde el inicio. Entendió que enfrente había un rival atenazado por la presión y convirtió cada posesión en un golpe emocional. El conjunto burgalés corrió, castigó las pérdidas y encontró tiros liberados con una facilidad devastadora. Mientras tanto, Cartagena acumulaba errores, ataques precipitados y miradas perdidas.

Decidido al descanso

El 52-34 del descanso fue mucho más que una diferencia en el marcador. Fue una radiografía de toda la temporada. Un equipo frágil, incapaz de sostenerse cuando la tensión apretaba y demasiado vulnerable en los momentos importantes. Como esas parejas que llevan tiempo juntas por inercia, compartiendo espacio pero no vida, hasta que la distancia emocional se vuelve irreversible.

Y aquí está la herida más profunda de toda la temporada: este equipo venía de un pasado reciente mucho más ilusionante, después de disputar la temporada pasada las eliminatorias por el ascenso a la Liga Endesa. Pero el deporte, como algunas relaciones, no siempre entiende de continuidad.

Ni siquiera hubo una reacción real. No apareció ese orgullo desesperado de quien pelea por sobrevivir aunque todo esté perdido. El descenso se fue consumiendo entre la impotencia y la sensación de inevitabilidad. Tizona manejó la segunda parte con la tranquilidad de quien sabe que tiene el control absoluto de la situación, mientras Cartagena se iba apagando lentamente, sin rebeldía, sin ese último gesto capaz de alterar el destino.

Y quizá ahí estuvo lo más duro de la noche. No en perder, sino en la manera de hacerlo. Porque los descensos duelen menos cuando al menos queda la sensación de haberlo intentado hasta el límite. Pero este Cartagena dejó una imagen de equipo roto antes incluso del salto inicial. Como una relación que se alarga por costumbre, donde ya no hay proyecto ni deseo, solo la inercia de dos partes que comparten espacio hasta que un día dejan de elegirse sin decirlo.

El final dejó estampas conocidas: jugadores cabizbajos y la amarga sensación de haber desperdiciado demasiadas oportunidades durante el año. El descenso no nació en Burgos; allí solo se confirmó una caída que llevaba meses anunciándose.

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Ahora queda el vacío. El momento incómodo de mirar atrás y preguntarse en qué instante empezó todo a desmoronarse. En el deporte, igual que en el amor, casi nunca hay una sola causa para una ruptura. Son pequeñas heridas mal cerradas, silencios largos y errores repetidos hasta que un día ya no queda nada que salvar.