Ahora o nunca para el FC Cartagena ante un Alcorcón sin alicientes

Después de su recuperación durante la segunda vuelta, el FC Cartagena está en disposición de amenazar la quinta posición que da acceso a la promoción de ascenso. Una quinta posición que está en manos del Europa, a tres puntos de distancia, y este fin de semana se da una oportunidad propicia para recortar puntos. Los catalanes libran una batalla sin cuartel frente al Villarreal B, cuarto clasificado, y pueden quedar expuestos con un pinchazo. Para ello no puede fallar el cuadro albinegro en casa contra un Alcorcón (19.00 horas, LaLiga+) que no se juega nada.

Desde la llegada de Íñigo Vélez, el Cartagena ha jugado siempre en el filo de la navaja. No ha tenido margen de error, puesto que su situación a fecha de firma del entrenador era muy urgente. Consiguió el vitoriano estabilizar al grupo y llevarlo a las victorias que no encontraba hasta que ha llegado el final de la temporada. El equipo se ha ganado el derecho a pelear por el play off, pero no ha sido contundente en los primeros ‘match ball’ que ha tenido. Ya no tendrá más oportunidades. Es ahora o nunca.

Porque la racha del último mes y medio es muy positiva. Cuatro derrotas, un empate y una única derrota. Pero perdió puntos el Cartagena que ahora necesita. La derrota contra el Eldense en los minutos finales o el mal comienzo del partido en Algeciras en las últimas semanas han penalizado al cuadro portuario y lo mantienen con 53 puntos a tres de la quinta plaza.

No ha aprovechado el equipo del Cartagonova los tropiezos del Europa, que se han dado con mayor frecuencia en esta segunda vuelta. Aún así, hay posibilidades, aunque sean pocas. El Cartagena necesita ganarlo todo y esperar dos tropiezos del Europa en los últimos tres partidos. También podrían servir dos tropiezos del Villarreal B. Por eso, el duelo directo de esta jornada entre ambos es clave.

Íñigo Vélez, en la banda del Nuevo Mirador / LOF

Ambos equipos tienen el golaveraje particular ganado sobre el Cartagena. El Villarreal B ganó los dos partidos, mientras que el Europa ganó uno y empató el otro. De esta forma, el conjunto cartagenero necesita superar por un punto a sus contrincantes. Con empate a puntos, el Cartagena estaría siempre por detrás en la tabla.

Pero no servirán de nada los hipotéticos tropiezos de uno y otro equipo si el cuadro albinegro no hace sus ‘deberes’. "Todo pasa por ganar nosotros", confirmó Íñigo Vélez en la previa, asegurando que el foco está puesto en el partido frente al Alcorcón. Los amarillos son décimos con 47 puntos y perderán cualquier posibilidad matemática de play off cuando el Europa consiga un único punto. Sin alicientes clasificatorios, los alfareros no deben presentar un mayor problema para un Cartagena que se juega la vida.

La duda en el FC Cartagena está en sus importantes bajas. Tres por sanción después de las expulsiones en Algeciras y otra por lesión. No estarán Ander Martín, Alejandro Fidalgo ni Yanis Rahmani -sobre el que ha presentado el club un recurso para obtener la cautelar- ni tampoco Jean Jules. El centrocampista, como adelantó esta redacción, no ha llegado a tiempo para recuperarse.

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