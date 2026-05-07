El UCAM, un ‘gregario’ en el pelotón de los gigantes: las cuentas para ser cabeza de serie

Se ha infiltrado el UCAM Murcia CB en el sprint final de la temporada regular en una batalla junto a tres gigantes del baloncesto español que han disputado esta temporada la Euroliga. El equipo universitario es como el gregario de un equipo ciclista que un día se ve en la lucha por una victoria con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel como rivales. Pero el plantel de Sito Alonso se ha ganado a pulso estar junto a Valencia Basket, Barça y Baskonia en la pugna por la segunda plaza.

Con el Real Madrid con el primer puesto asegurado y, por tanto, ventaja de campo en todas las eliminatorias por el título, cuatro equipos luchan por ser cabeza de serie. Entre ellos, el inesperado, el que nadie contaba con él, es el conjunto universitario, que se ha metido en el pelotón de cabeza con todo merecimiento gracias a sus 21 victorias en 29 jornadas.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, junto al banquillo de su equipo en el Movistar Arena ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

Los tres enfrentamientos directos que se darán en las cinco jornadas finales (Valencia-Baskonia, Baskonia-UCAM Murcia y Barcelona-Valencia) desentrañarán las incógnitas y qué ocurrirá, como todo apunta, en caso se de un triple empate e incluso un cuádruple. A continuación detallamos las variantes que se pueden dar:

Valencia Basket.

Parte con ventaja por tener 21 victorias y el average ganado al UCAM Murcia. Pero los de Pedro Martínez han dado últimamente síntomas de debilidad, con derrotas ante Real Madrid y Manresa. Además, les quedan dos enfrentamientos directos, uno con Baskonia, al que ganó en Vitoria por 2 puntos-, este domingo a las siete de la tarde en el Roig Arena; y en la penúltima jornada contra el Barça a domicilio, al que derrotó en su pista por 12 puntos en la ida-. Pero al margen, su calendario no es nada sencillo puesto que en la jornada 31 visitarán al Casademont Zaragoza, que aún puede estar luchando por la salvación matemática, y en la 32 recibirán al Surne Bilbao, que busca entrar en el play off. Y en la última, duelo ante un Gran Canaria que se podría estar jugando la permanencia.

El calendario final del Valencia Basket Valencia-Baskonia Casademont Zaragoza-Valencia Valencia-Surne Bilbao Barcelona-Valencia Valencia-Gran Canaria

En caso de triple e incluso cuádruple empate, en cuyo caso entran en juego las victorias logradas frente a los implicados, ahora mismo es el más beneficiado, pero habrá que esperar a ver qué pasa con los duelos pendientes ante Baskonia y Barça.

A favor: el average con el UCAM Murcia y los partidos ya ganados a Barça y Baskonia.

En contra: el desgaste de la temporada con la Euroliga.

Toni Nakic, del UCAM Murcia, durante el encuentro ante el Valencia Basket el pasado domingo. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

UCAM Murcia.

También con 21 victorias se encuentra el UCAM Murcia, que solo tiene un enfrentamiento ante un rival directo y con dos partidos la semana próxima clave. El primero, el jueves en la pista del Baskonia, al que ganó en el Palacio por 89-84 (+5). Pero ganar ese duelo también es clave a la hora de un triple o cuádruple empate. Y el segundo choque marcado en rojo será tres días después, el domingo 17, en el Palacio ante el Unicaja (12:30), que se está jugando entrar en el play off. Este sábado recibe al Girona, y en las dos últimas jornadas viaja a Zaragoza y se enfrenta en casa a un Lleida que a día de hoy aún está en peligro.

El calendario final del UCAM Murcia UCAM Murcia-Girona Baskonia-UCAM Murcia UCAM Murcia-Unicaja Casademont Zaragoza-UCAM Murcia UCAM Murcia-Hiopos Lleida

Le tiene ganado el average y los dos choques de la temporada al Barça, y con el Valencia está 1-1, aunque con la diferencia de puntos perdida. Solo le queda por resolverlo ante el Baskonia.

A favor: con solo la autopresión.

En contra: con menos experiencia que sus rivales.

Barça.

Está con 20 victorias y, a priori, tiene el mejor calendario, pero tiene un enfrentamiento clave en la jornada 33 en el Palau contra el Valencia, frente al que perdió en la ida por 12 puntos. Ahora, ya sin Euroliga, tiene dos duelos teóricamente asequibles contra Burgos, aunque el equipo de Porfi Fiscar está en muy buena dinámica, y Covirán Granada, que podría estar ya descendido. Pero después visita a Tenerife, recibe a Valencia y viaja a Andorra, que está en la lucha por la permanencia. Aun ganando a los valencianos, en caso de un triple empate con el UCAM, sería el perjudicado. Al Baskonia le ha ganado los dos encuentros. Los azulgranas quieren evitar el cuarto o quinto puesto porque eso implicaría un cruce de semifinales con el Real Madrid. A todo ello hay que sumar que no está clara la continuidad de Xavi Pascual en el banquillo la próxima temporada. El técnico firmó por dos campañas y media el pasado mes de noviembre, pero con una cláusula de salida al final de la primera.

El calendario final del Barça Barcelona-Burgos Covirán Granada-Barcelona Tenerife-Barcelona Barcelona-Valencia Andorra-Barcelona

A favor: el potencial de su plantilla.

En contra: los averages perdidos y la presión por evitar al Real Madrid antes de la final.

Xavi Pascual reacciona enfadado en un partido. / Efe

Baskonia.

Entre los cuatro implicados es, sin duda, el que peor calendario tiene en el sprint final de la temporada. Tiene que enfrentarse a Valencia, UCAM Murcia, Real Madrid y Unicaja, y solo a un equipo de la parte baja, Covirán Granada. Además, con el Barça tiene el average perdido y también los dos enfrentamientos. Con los murcianos debe resolverlo (-5), y con los valencianos, a los que se enfrentan este domingo, perdieron en el Buesa Arena por 2 puntos. Por ello, aun ganando esos dos duelos, en caso de triple y cuádruple empate, sería el gran perjudicado.

El calendario final del Baskonia Valencia-Baskonia Baskonia-UCAM Murcia Baskonia-Covirán Granada Real Madrid-Baskonia Baskonia-Unicaja

A favor: una plantilla con muchos quilates que ya ha ganado un título esta temporada, la Copa del Rey.

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En contra: el calendario y que está en desventaja con todos los implicados.