La ‘Quinta de Héctor Pérez’ espera la bendición de Sánchez Breis en el Real Murcia

Las apariciones de los canteranos son hijas de la ruina, hijas de proyectos que no funcionan. No es un reproche, es una constatación de cómo funciona el fútbol. Cuando los futbolistas que cobran ficha de primera plantilla no rinden, cuando las lesiones se ceban con los más experimentados, cuando la temporada se tuerce más allá de lo previsible, los equipos acuden al filial como quien abre un cajón de emergencia. Así ha ocurrido en el Real Murcia este curso, y el resultado ha sido una mezcla agridulce: una temporada deportivamente decepcionante que, sin embargo, ha alumbrado varias noticias positivas.

Porque si algo ha dejado claro el presente ejercicio es que la cantera murcianista tiene músculo. El Imperial tiene en la mano este domingo terminar el curso en segunda posición y afrontar el play off a Segunda RFEF con garantías. Además, varios jóvenes formados en la cantera grana han salido del anonimato del filial para pisar el primer equipo con una naturalidad que ha sorprendido a propios y extraños. Y la pregunta que flota en el ambiente es la misma: ¿Apostará Manolo Sánchez Breis y el futuro técnico por ellos de forma decidida cuando llegue el momento de configurar el Real Murcia de la temporada 2026-27?

Héctor Pérez, la gran revelación.

El nombre que más brilla en este capítulo es el de Héctor Pérez. Su aparición en el primer equipo no respondió a ninguna planificación estratégica ni a un calendario de desarrollo trazado con mimo desde los despachos. Fue la consecuencia directa de una catástrofe sanitaria en el centro de la zaga: las graves lesiones de Saveljich y de Antxon Jaso dejaron al equipo prácticamente sin defensas centrales, y la dirección técnica hubo de mirar hacia abajo, hacia el filial, para encontrar soluciones. Héctor Pérez fue la respuesta.

Y vaya respuesta. El joven central no solo cubrió el expediente en una situación comprometida, sino que lo hizo con una solidez y una madurez que han terminado por convertirle en uno de los jugadores del año en el conjunto grana. Y además, con él sobre el verde el equipo responde y sin él baja enteros. Es un talismán. En un contexto global marcado por la irregularidad y la mediocridad, Héctor Pérez ha sido de los pocos futbolistas que puede mirar al espejo de la temporada sin apartar la vista. Su continuidad en el proyecto se da prácticamente por descontada, y lo que era una solución de urgencia se ha transformado en una pieza que cualquier entrenador querría tener para su proyecto

Jorge Sánchez, otro central que llama a la puerta

El mismo problema defensivo que catapultó a Héctor Pérez abrió también la puerta a Jorge Sánchez. El otro central del filial llamado a reforzar la retaguardia murcianista no ha exhibido la misma contundencia que su compañero, pero ha demostrado condiciones para, por lo menos, formar parte de una primera plantilla en Primera Federación como cuarto central. Su paso por el primer equipo, más discreto pero nada desdeñable, ha puesto sobre la mesa que el Real Murcia cuenta con un doble recurso interior en esa posición, lo que no es un dato menor a la hora de construir una plantilla con criterio y equilibrio presupuestario. El club tendrá que fichar un central, pero tal vez no haga falta dos.

Jorge Sánchez / PACO LARGO

Alonso Yoldi, la solución al caos del centro del campo

Quizás el caso más reciente y uno de los más llamativos de los últimos compases de la temporada sea el de Alonso Yoldi. El centrocampista llegó al primer equipo en un momento de especial urgencia: el centro del campo del Real Murcia ha sido una de las grandes asignaturas pendientes del curso, lastrado durante meses por el bajo rendimiento de Antonio David, de Sekou y de Isi Gómez, futbolistas que no han dado la medida esperada en una categoría que exige continuidad y nivel. Yoldi ha aparecido en ese hueco con una convicción que no admite muchas dudas: ha demostrado un nivel superior al de los titulares que debían ocupar su posición, y esa circunstancia obliga al club a tomar una decisión. En Sabadell no estuvo y de nuevo los que tenían que dar ese paso adelante no lo dieron. ¿Cuenta el Real Murcia con él para el año que viene? Veremos qué decisión se toma.

Alonso Yoldi / ISRAEL SANCHEZ

Manu García, una opción.

Otro nombre que merece una reflexión aparte es el de Manu García. La portería del Real Murcia ha dejado dudas este curso. Gazzaniga no se ha mostrado tan solvente como el pasado curso y Piñeiro, cada vez que se ha puesto en la portería, no ha cumplido con lo esperado. Esto ha generado un debate en el arco tanto para este tramo final de liga como para el próximo curso. El club buscará un guardameta de nivel para asumir la titularidad en la campaña 2026-207, pero en el escaparate del filial ha aparecido Manu García, un portero que ha transmitido buenas sensaciones a lo largo de toda la temporada en el Imperial y que, tras su participación con el primer equipo ante la Europa, se posiciona como una alternativa seria para ocupar el puesto de segundo portero. Una opción interior que ahorra dinero y ofrece garantías.

Manu García, en un partido con el Imperial / P.S.

Álex Meca, el goleador del filial.

El último de los canteranos en el debate sobre el futuro inmediato del club es Álex Meca. El futbolista lorquino está firmando una temporada extraordinaria en el filial: es el máximo goleador —el pichichi— de la Tercera Federación en el grupo XIII, y lo está consiguiendo desde una posición que no es la de delantero centro. Es decir, no es un ariete especializado en el gol sino un jugador de perfil más amplio que, partiendo desde la segunda línea, está encontrando portería con una regularidad envidiable. Además, Meca no ha cumplido aún los 21 años, lo que lo convierte automáticamente en una plaza sub-23 de alto valor, un recurso que los equipos de Primera Federación gestionan con especial cuidado dentro de sus límites reglamentarios.

Hay más casos. Seyram, tras no dar ese paso adelante en el Arenas de Getxo volverá y el club tendrá que tomar una decisión. Ha tenido minutos también Kayode en el lateral izquierdo y están los casos de los dos brasileños, Caio y Joao, que llegaron el pasado mercado invernal para el filial. A priori, ninguno de ellos han demostrado esa solvencia que sí han dado los anteriores.

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Junio, el mes de las decisiones. Manolo Sánchez Breis tiene sobre su mesa, en cuanto se confirme matemáticamente la permanencia —el escenario más probable a estas alturas—, una tarea que no admite improvisación. Debe decidir qué Real Murcia quiere construir para la 26-27, y en esa hoja de ruta la cantera está a la espera de saber su papel. Héctor Pérez, Jorge Sánchez, Alonso Yoldi, Manu García y Álex Meca son nombres que tiene sobre la mesa para completar un nueva plantilla. La cantera ha llamado a la puerta esta temporada. Con fuerza. Ahora le toca al club decidir si la abre de par en par o no.