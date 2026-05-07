Laura Gil, maestra de jugadoras jóvenes con talento

Laura Gil es la mejor jugadora murciana de baloncesto de la historia. Todos sus títulos y la medalla de plata olímpica con la selección española han convertido ya en una leyenda a la pívot de Santo Ángel. A sus 34 años ha demostrado en el Hozono Global Jairis que le queda cuerda para rato en las canchas. Pero también quiere poner al servicio de jóvenes jugadoras con talento toda la experiencia acumulada en los dieciséis años de carrera como profesional al más alto nivel.

Laura Gil, del Hozono Global Jairis, frente al Araski. / Juan Carlos Caval

Con el apoyo de Miguel Ángel Ortega, a quien tuvo como entrenador en el Perfumerías Avenida Salamanca, Andrés Medina, director deportivo del Hozono Jairis, Bernat Canut, su técnico esta última temporada en Alcantarilla, el cartagenero Franky García, el preparador físico Álvaro Cordón, la exjugadora Saray Arozena y la entrenadora yeclana Lydia Muñoz, Laura Gil organiza el próximo mes de agosto, del 2 al 7, el campus Women Basketball Academy-Laura Gil, una iniciativa orientada a la tecnificación y desarrollo integral de jugadoras de baloncesto. Será en el CAR de Los Narejos donde se llevarán a cabo las sesiones de trabajo, que reunirán a chicas desde la categoría sub-12 hasta la senior. Las participantes tendrá un programa intensivo de entrenamiento técnico, táctico, físico y mental, desarrollado en grupos reducidos, que también incluirá talleres formativos y actividades complementarias con profesionales de primer nivel en áreas como preparación física, fisioterapia, nutrición y psicología deportiva.

El campus se desarrollará en el CAR Región de Murcia de Los Narejos, que ha rehabilitado su pabellón en el último mes con tarima de última generación, iluminación led y climatización. También utilizarán las participantes los gimnasios, la residencia y servicios médicos gracias al apoyo de la Comunidad Autónoma.

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Prieto, con ganas de crecer

Después de anunciar la renovación de Txell Alarcón, el Hozono Global Jairis anunció ayer la continuidad de Alba Prieto, otra jugadora que ha sido fundamental en la temporada ya finalizada. «Desde el primer día me he sentido muy cómoda, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que tenemos un proyecto muy ilusionante y tengo muchas ganas de seguir creciendo junto al equipo», dijo.