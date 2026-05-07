Íñigo Vélez: "Todo pasa por ganar nosotros"

Juega este viernes el FC Cartagena otro partido decisivo. Uno que puede acercarle mucho al play off de ascenso o alejarle definitivamente. Vuelve al Cartagonova para medirse a un Alcorcón ya sin aspiraciones clasificatorias, lo que puede ser un arma de doble filo. Íñigo Vélez no tendrá disponibles a Ander Martín, Fidalgo y Rahmani por sanción, ni a Jean Jules por lesión.

A poco más de veinticuatro horas para jugar otra final, el entrenador del FC Cartagena ha atendido a los medios de comunicación para valorar el encuentro frente al Alcorcón. "Tenemos que estar al cien por cien. Relajación cero", ha comentado. El cuadro albinegro juega dos días antes que el duelo directo entre Europa y Villarreal B que puede deparar un gran recorte de puntos, pero Vélez lo tiene claro. "Antes o después, tenemos que ganar. Todo pasa por ganar nosotros".

Además, ha valorado a la plantilla alfarera de manera muy positiva. "No se juegan nada, pero todo el mundo quiere agradar en un terreno de juego. El Alcorcón es un equipazo que tiene grandes jugadores. Otro equipo con las expectativas muy altas. Contra el Europa tuvo mala suerte, pero es un equipo muy peligroso", ha expresado.

Ha recordado el técnico el pasado encuentro en Algeciras, que dejó muy mal sabor de boca en lo extradeportivo. No obstante, se queda Vélez con la reacción de los suyos. "Entramos muy mal en el partido. Tuvimos errores y estuvimos muy mal con y sin balón. El equipo reaccionó y es meritorio estar veinte minutos con uno menos", ha dicho. "Después tuvimos dos ocasiones muy claras para ganar. Al final hay que tomar el punto como positivo por la sensación de que estábamos en la lona", ha añadido.

Más allá del empate que dejó con vida al Cartagena en su pelea por la quinta plaza, el encuentro acarreó bajas sensibles. La que tiene más impacto es la de Yanis Rahmani, expulsado después de ser agredido por el director deportivo del Algeciras, Jordi Figueras. "Lo hemos visto todos. Es injusto que, por algo por lo que no tiene culpa, nos quedemos sin Yanis, que es un jugador muy importante", ha dicho Íñigo Vélez.

Prosperó parcialmente la reclamación del Cartagena y redujo la sanción de uno a dos partidos, lo que en el club albinegro consideran insuficiente en vistas de lo sucedido. "No se puede hacer más", ha manifestado el entrenador, quien también pierde por sanción a Ander Martín y Fidalgo, este último para dos jornadas.

Tampoco estará en la convocatoria Jean Jules, quien no se ha recuperado a tiempo para entrar en el equipo, aunque podrían llegar Eneko Ebro y Benito Ramírez. "Eneko está prácticamente recuperado. Benito también está participando en casi todo el trabajo. Esperamos que los dos puedan ser convocados", ha expresado Vélez.

Noticias relacionadas

Por último, Íñigo Vélez ha mandado un mensaje a la afición de cara a los tres últimos partidos. "Ha sido un año complicado para la afición. Yo quiero que se sientan orgullosos del equipo. Sería increíble acabar el año en play off después de este año. Les invito a venir porque nos vamos a dejar el alma por sacar los tres puntos y defender el escudo", ha concluido.