La empresa propietaria del Lorca Deportiva redobla su apuesta

David Navarro 'Peki', la voz autorizada del grupo Own a Team, propietario del Lorca Deportiva, ha realizado un balance de la temporada en Segunda RFEF que ya ha concluido para el club. Lo más importante, hablando de futuro, es que la empresa mexicana sigue firme en su objetivo de tener al Lorca Deportiva en el fútbol profesional antes de 2030. Volverá a tirar de chequera para confeccionar una plantilla capaz de intentar jugar, como mínimo, el play off de ascenso a Primera RFEF. El apoyo institucional es nulo, salvó el mantenimiento de las instalaciones deportivas donde juega el equipo lorquino. Y el empresarial es insuficiente toda vez que el Lorca Deportiva carece de una figura capaz de llegar y vender a las empresas el proyecto, ya que los propietarios visitan Lorca tan solo unas cuantas veces al año.

Aun así, Peki ha comentado que "la propiedad está estudiando una campaña de abonados agresiva para intentar aumentar el número de socios de la recién terminada temporada. Los dueños están dispuestos a hacer una apuesta, pero también quieren más apoyo popular. Creo que hemos despertado el interés por el fútbol en Lorca. Hemos pasado de un aforo de algo más de quinientas personas, cuando empezó la pasada temporada, a cerca de cinco mil en algunos partidos. Eso quiere decir que la gente de Lorca quiere fútbol. Hemos estado brillantes en alguna fase de la competición, pero quizá nos ha faltado esa regularidad necesaria. La presión ha podido en los jugadores en algunas fases de la temporada, no hemos tenido la experiencia necesaria, y quizá tampoco hemos acertado como deberíamos en el mercado de invierno, aunque creo que el plantel estaba confeccionado para más", explicó a modo de resumen.

Sebas López / L.O.

El dirigente también afirmó que "Sebas López va a continuar como técnico y queremos que se queden unos diez jugadores. Cinco tienen contrato en vigor por la consecución del objetivo de la permanencia, y con otros cinco estamos negociando. La temporada ha sido positiva en crecimiento, pero agridulce por no alcanzar metas más altas. Ahora vamos a trabajar abiertamente para confeccionar una plantilla que pueda luchar por meterse con los mejores. Esta temporada nos ha servido de mucho aprendizaje y vamos a trabajar para corregir lo que no hemos hecho bien. El equipo ha logrado el primer objetivo, que era la permanencia y ha sido durante veintiuna jornadas el mejor equipo de la categoría. Las derrotas ante el Águilas en nuestro campo y la de Melilla en el Álvarez Claro fueron un punto de inflexión”, explicó.

Noticias relacionadas

Aunque Peki no lo dijo en esta rueda de prensa, los jugadores renovados son Willy, Álvaro Martínez, Jaime Escobar, Naranjo y Álex Peque. Hay conversaciones muy avanzadas con el capitán Sergi Monteverde y el centrocampista Dani García. Se va a intentar que el meta Fran Arbol y el media punta Adri Heredia, que han estado cedidos por el Granada, sigan de blanquiazules. Además, la campaña de abonos se quiere que esté en la calle antes de que finalice el mes de mayo.