El Cartagena no evita el castigo a Rahmani

Cinco días tuvo que esperar el FC Cartagena para saber si perdía Rahmani toda la temporada, si solo se iba a perder el choque del Alcorcón o si lo iba a tener también para el crucial choque. El equipo albinegro se mide mañana al cuadro madrileño (19:00, Cartagonova) con la mochila de las sanciones a cuestas, después de que el encuentro del pasado viernes ante el Algeciras en el Nuevo Mirador dejara un reguero de tres expulsiones que han condicionado de manera notable, ya que no son las únicas que tiene, la preparación del choque más importante de la temporada. Aunque había un peligro mayor, el Cartagena no ha podido evitar que Yannis Rahmani se pierda la ‘final’ de mañana. Los servicios jurídicos del club y la prueba videográfica aportada al Comité de Competición han logrado evitar que el extremo, uno de los pilares fundamentales del engranaje cartagenero, arrastrase una sanción de varios partidos que hubiera resultado devastadora en el tramo final de la competición, pero no lo tendrá ante el Alcorcón. Un golpe duro.

El vídeo, clave pero insuficiente

El Comité de Competición tenía sobre la mesa un acta arbitral que no dejaba lugar a muchas interpretaciones en su literalidad. Según el árbitro del encuentro, Rahmani fue expulsado al término del partido «por encararse y empujar a una persona que accedió al terreno de juego», una descripción que abría la puerta a una sanción de entidad considerable. Sin embargo, el club portuario no se conformó y actuó con rapidez y contundencia, presentando ante el juez disciplinario único una prueba videográfica que desdecía al colegiado.

Las imágenes, según las alegaciones presentadas por el FC Cartagena, demostraban que fue Jordi Figueras, el director deportivo del Algeciras, quien irrumpió en el terreno de juego de forma no autorizada y quien inició el contacto físico con el jugador albinegro, llegando a empujarle y sujetarle de manera previa «mostrando en todo momento una actitud de desafío». El club argumentó además que en ningún momento se apreciaba en la conducta de Rahmani «una acción de empujar en los términos descritos en el acta, sino, en todo caso, una reacción instintiva y de mínima entidad ante la acción previa sufrida».

El juez disciplinario no llegó a dar la razón al Cartagena en todo lo solicitado —que era, en primera instancia, la anulación de la tarjeta roja— pero sí acogió la atenuante implícita en la prueba aportada. En su resolución, el organismo desestimó las alegaciones del club en cuanto a dejar sin efecto la expulsión, pero aplicó el artículo 129 del Código Disciplinario de la RFEF —el más leve en la escala de sanciones por este tipo de conductas— sancionando al jugador con un solo partido.

Encaje de bolillos para Vélez

El encuentro ante el Algeciras dejó un total de tres expulsiones en las filas cartageneras, una cifra que, en un momento del campeonato en el que cada punto vale su peso en oro, supone un auténtico quebradero de cabeza para el técnico vitoriano.

Álex Fidalgo, cuya labor en el centro del campo ha resultado clave en el esquema del equipo durante las últimas semanas, sobre todo tras la lesión de Jean Jules, ha sido sancionado con dos encuentros, lo que le impedirá estar disponible no solo esta tarde ante el Alcorcón, sino también en el penúltimo partido de la temporada ante el Ibiza. El centrocampista camerunés está intentando forzar para llegar al partido, aunque, salvo giro inesperado, está descartado. Las otras opciones pasarían por Larrea y Edgar Alcañiz. Ander Martín, por su parte, ha tenido menos relevancia este curso, pero que se había ganado un hueco el pasado fin de semana en el once titular. Como si eso no fuera suficiente, Benito Ramírez tampoco se ha recuperado al 100%, lo que hace que su participación esté en el aire y tal vez pueda entrar en la segunda parte. La confección del once inicial será un auténtico «encaje de bolillos». Vélez tendrá que tirar de la plantilla al completo y explorar alternativas.

En el debe pesa mucho, pero en el haber hay una noticia que el técnico vasco valora positivamente: Chiki estará disponible mañana. El delantero, máxima referencia ofensiva del equipo y hombre gol del bloque de Íñigo Vélez, no pudo participar en el partido del viernes ante el Algeciras por acumulación de amarillas. Su regreso al once titular se da por hecho, ya que es de la máxima confianza del preparador.

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Ganar o ganar

El contexto es de una claridad matemática aplastante. El Cartagena tiene que ganar mañana. Está obligado a ello. No vale el empate. La victoria es condición necesaria, aunque no suficiente, para que el equipo conserve opciones de play off de ascenso. Si se vence tocará estar atentos al Europa – Villarreal B, pero primero el cuadro portuario tendrá que hacer los deberes.